Ses kısıklığının 2 hafta sürmesi bazı hastalıkların habercisi olabilir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Tolga Kandoğan, hemen herkesin yaşadığı ancak pek önemsemediği ses kısıklığının ciddi sağlık sorunlarını işaret edebileceğini açıkladı. Kandoğan,"Ses kısıklığı eğer 2 ila 3 hafta gibi bir süredir devam ediyorsa, geçmiyorsa bir takım ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. En sık görülen haliyle ses kısıklığı sıklıkla geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına eşlik eder. Kişi boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, halsizlik gibi yakınmalarına ek olarak ses kısıklığı da yaşayabilir ve bu yakınması diğer bulgularla beraber kısa sürede geçer. Ancak hastada ses kısıklığı yakınması uzun sürüyor ise bu durumda hastanın gırtlağının mutlaka bir KBB hekimi tarafından endoskop ile görüntülenmesi, değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bu uzamış ses kısıklığının altında yatan ciddi bir takım sağlık sorunları olabilir ve bu sorunun erken zaman da yakalanması, uygun tedaviye başlanması hastanın tedavi şansını ciddi manada arttırır" diye konuştu.