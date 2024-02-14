Sevmek anksiyete ve depresyonu bitiriyor

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Günaydın,14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sevginin iyileştirici gücü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Psikiyatrik hastalıklarla mücadele eden kişiler için sevgi ve anlayış dolu bir ilişkinin tedavi sürecinde destekleyici bir etkiye sahip olabildiğini belirten Uzm. Dr. Günaydın, "Sevgililer Günü gibi günler, bu duygusal bağların ve ilişkilerin önemini vurgulamak için harika bir fırsattır. İlişkilerde bağlılığı artırabilir ve psikolojik refahı güçlendirebilir. Bu özel gün, sevdiklerimize olan sevgimizi ifade etmek ve birlikte geçirdiğimiz zamanı değerlendirmek için güzel bir fırsattır" diye konuştu.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Sevginin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olabileceğini gösteren bazı araştırmalar olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Günaydın, "Sevgi ve bağlılık dolu ilişkilerin, stresi azalttığı, stresin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen etkilerini dengelediği düşünülmektedir. Günlük yaşamda stresin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Stres, kortizol gibi hormonların salınmasına neden olarak bağışıklık sistemini zayıflatabilirken, sevgi ve destekleyici ilişkilerin varlığı, stresle başa çıkma becerilerini artırabilir ve dolayısıyla bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir" ifadelerine yer verdi.

"STRESİ AZALTIYOR"

Uzm. Dr. Günaydın, sevginin ve mutlu ilişkilerin stresi de azalttığını ifade ederek, "Örneğin, endorfin ve oksitosin gibi kimyasalların salınması, stresi azaltabilir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Pozitif sosyal ilişkilerin ve sevginin genel sağlığımız üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Sevginin gücü, her gün hayatımıza anlam ve değer katmaktadır" şeklinde konuştu.