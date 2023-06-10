Sıcak hava kalbi yoruyor! Yazın ağır ve yağlı yemeklerden uzak durun

Küresel ısınmayla birlikte yaz mevsimlerinin bir önceki sezondan daha sıcak olduğuna değinen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Burcu Çağlar, havaların ısınmaya başladığı şu günlerde kalp damar sağlığımızı zorlamamak adına çeşitli önerilerde bulundu.

"SICAK HAVADA ÖLÜMLERİN DÖRTTE BİRİ KALP DAMAR HASTALIKLARINA BAĞLI GÖRÜLÜYOR

Vücudun, ısısını normal aralıklarda tutabilmek için ekstra güç harcadığını ve bu zorlanmanın başta kalp olmak üzere böbrekleri de yorduğunun altını çizen Dr. Çağlar "Terlemeyle birlikte vücuttan kaybolan sıvı kanda koyulaşmaya yol açarak pıhtılaşmaya sebep olabilir. Bu da kalp krizi ve felç riskini arttırır. Sıcağa bağlı ölümlerin yüzde 25'i kardiyovasküler yani kalp ve damar sistemi kaynaklıdır. Ayrıca terlemeyle birlikte vücuttan atılan potasyum, magnezyum gibi minerallerin azalması çarpıntı ve hayatı tehdit eden ritim bozukluklarının habercisi olabilir" dedi.

"KALP HASTALARI DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Bu durumun sağlıklı insanlarda sorun olmazken kalp sorunu olanlarda yüksek tansiyon, ritim bozukluğu ve kalp krizine neden olabileceğine değinen Dr. Çağlar kalp yetersizliği, kalp damarlarında tıkanıklık olanlar, kalp damarlarında stenti olanlar, bypass operasyonu geçirenler ve yüksek tansiyonu olanların risk grubunda yer aldığını dile getirdi. Ayrıca hava sıcaklığında artan her 5 derecede, kalp krizi riskinin de yüzde 5 arttığı bilgisini aktardı.

"BU ÖNERİLERİ UYGULAMAYA ÇALIŞIN"

Dr. Çağlar, sıcak havada kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: