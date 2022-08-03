Sıcak havalarda uyumakta zorlananlar bu yöntemi denemeli! Saniyeler içinde uykuya geçiren taktik

Sıcak havalarda uyumak zorlu bir iştir. Ancak daha kolay uykuya dalmanızı sağlayacak birçok püf noktası bulunuyor. İşte geceleri yüksek sıcaklarda uyumanın yolları…
SOĞUKTA UYUMANIN YARARLARI
Vücut ısısının düşmesi daha kolay uykuya dalmanızı sağlamakla kalmaz uyku kalitenizi de artırır.
Yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bulunmak vücudu istemsiz olarak endişeli bir duruma sokar ve daha canlı, rahatsız edici kabuslar görmenize neden olabilir.
Hem psikiyatri hem de uyku tıbbında uzman olan Alex Dimitriu, uyku sırasında vücudun ısısının düşmesi daha derin ve onarıcı bir uyku uyumanızı sağladığını söyledi.
Dimitriu, "Sıcak ortamlarda uyumak uykudan daha çok uyanmaya ve bu nedenle görülen rüyaları da hatırlamanıza yardımcı olur. Ancak parçalı uyku sizin için yararlı olmaktan oldukça uzaktır." diyor.
Bir vantilatör her zaman elinizin altında olması bakımından pratiktir ve sıcak havalarda yardımcı olabilir ancak her zaman yetmeyebilir. İşte bu nedenle serin bir uyku ortamı edinmek ve sıcak havalarda daha iyi uyumak için uygulayabileceğiniz yöntemler…
DONDURUCUYA KOYMAK
Geceleri vücut ısınızı düşürmekte zorlanıyorsanız gece yatmadan önce yastığınızı 15 dakika dondurucuda bekleterek hazırlayabilirsiniz. Aynı yöntemi bir çift çorapla uygulamanız da mümkündür. Daha uzun süreli bir serinlik için ise bir su şişesini suyla doldurup dondurun ve yatarken yanınıza alın.
PERDELERİ KAPALI TUTMAK
Kavurucu sıcaklarda geceleri rahat uyumak için yatak odanızın perdelerini ve panjurlarını gün boyu kapalı tutabilirsiniz. Bu, odanın ısınmasına neden olan güneş ışınlarını seyreltmeye yardımcı olacaktır. Ancak koyu renkli perdeler ve panjurlar ısıyı emeceği için odanın daha da ısınmasına neden olur.
Eğer bu yöntemi uygulamayı düşünüyorsanız mutlaka perdelerinizin ve panjurlarınızın açık renk olduğundan emin olun. Bu sayede perdeler ve panjurlar gün boyu odaya girecek olan güneş ışınlarını yansıtarak serin kalmasına yardımcı olur. Pencerelerin üzerine alüminyum folyo yerleştirmek de yansıtılan ışınları arttıracağından odanın serin kalmasına destek olur.
FAZLADAN GÜN IŞIĞINA MARUZ KALMAK
Yatak odasında ışıktan mümkün olduğunca kaçınmanız önerilirken gün içerisinde ise mümkün olduğunca dışarıda vakit geçirmeye özen göstermeniz önerilir.
Işık, beyninize ne zaman uyanık olması ve ne zaman uykuya dalması gerektiğine dair bilgi vermektedir. Vücudunuz da bu sayede kendi iç saatini ayarlar. Gün boyu kendinizi zinde hissetmek için mümkün olduğunca gün ışığında vakit geçirmeye çalışın ancak hava karardıkça aynı etkiyi lamlalarla sağlamaya devam edebilirsiniz.
Yatma vakti geldiğinde ise odanızın mümkün olduğunca karanlık olduğundan emin olun. Karartıcı perdelerden ve panjurlardan yeterli verimi alamıyorsanız yatağınızın yanında bir uyku maskesi bulundurun.
GÜN İÇİNDE ŞEKERLEMEDEN KAÇININ
Sıcak havalar öğleden sonra biraz kestirmeyi daha cazip hale getirebilir. Ancak bu doğru şekilde yapılmadığında gece uykunuz üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır.
Eğer gün içerisinde kestirmeniz gerekiyorsa 10 ila 20 dakika uyumanız önerilir. Çünkü 30 dakikadan daha uzun bir uyku, vücudunuzu derin uyku döngüsüne sokacağından sersemlik hissetmenize neden olabilir.
Kısa şekerlemeler bile uyku döngünüzü etkileyebileceğinden uyku saatin ile arasında en az sekiz saat bulunduğundan emin olmanız gerekiyor.
DAHA AÇIK RENK NEVRESİMLER
Bilindiği gibi koyu renkler ısıyı emer ancak açık renkler yansıtır. Bu nedenle geceleri vücut ısınızı düzenlemeye yardımcı olacak başka bir ipucu yorganınızı daha açık renk başka bir yorganla değiştirmek veya bambu çarşafları tercih etmektir.
Bambu nefes alabilen ve nem emici özelliği olan bir malzemedir bu nedenle uyku sırasında terlemeniz durumunda teri çekecektir. Aynı zamanda hipoalerjenik olan bu çarşaflar sıcak havalarda ortaya çıkan alerji semptomlarının azalmasına yardımcı olur. Nem emici özelliği olmayan ve sizi daha çok terletebileceğinden pamuklu kumaşlardan ise kesinlikle kaçınılmalıdır.
YATAĞINIZI BU NOKTAYA TAŞIYIN
Uyumakta zorluk çekiyorsanız uygulamanız gereken bir yöntem de yatağınızı uyku için en ideal noktaya çekmektir. Uzmanlar yatağınızı odada bulunan en uzun duvara dayamanın, odada bulunan bir kapı ya da pencerenin yanında yerleştirmekten daha hızlı uykuya dalmanızı sağlayacağını söylüyor. Bu sayede sıcak dönemlerde daha da artan ses ve ışıklardan da kendinizi uzak tutmanız kolaylaşacaktır.
YATMADAN ÖNCE GERİNİN
Sıcak havalarla birlikte birkaç gece uykusuzluk çektiyseniz muhtemelen kendinizi daha gergin hissediyorsunuzdur. Bu durumda her seferinde 10'a kadar sayarak ayak parmaklarınızı germek ve gevşetmek etkili bir çözüm olabilir. Bu sayede dikkatinizi vücudunuzun geri kalınından uzaklaştırıp hızlı şekilde rahatlar ve kolayca uykuya dalabilirsiniz.