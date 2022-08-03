Sıcak havalarda uyumakta zorlananlar bu yöntemi denemeli! Saniyeler içinde uykuya geçiren taktik

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Hem psikiyatri hem de uyku tıbbında uzman olan Alex Dimitriu, uyku sırasında vücudun ısısının düşmesi daha derin ve onarıcı bir uyku uyumanızı sağladığını söyledi.

Dimitriu, "Sıcak ortamlarda uyumak uykudan daha çok uyanmaya ve bu nedenle görülen rüyaları da hatırlamanıza yardımcı olur. Ancak parçalı uyku sizin için yararlı olmaktan oldukça uzaktır." diyor.