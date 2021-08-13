Sigara içenlerde risk 15 kat daha fazla

Baş boyun bölgesi kanserlerinin diğer kanserlere göre yüzde 45-50 oranında en fazla görülebilen kanser olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, Gırtlak kanserleri 40 yaş üzerindeki erkeklerde 4-5 kat daha fazla görülen ve tüm vücut kanserleri için yüzde 9'unu kapsayan bir kanser türü olduğunu söyledi.

SİGARA İÇENLERDE RİSK 15 KAT DAHA FAZLA

Sigara ve içki kullanmayan erişkinlerde gırtlak kanserlerine neredeyse hiç rastlanılmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, "Sigarayı 10 yıldan fazla tüketen kişilerde, içmeyenlere oranla kanser gelişme riski 10-15 kat daha fazladır" dedi. Baş boyun kanserlerinin yaklaşık yüzde 30'unun sigara ve alkol kullanımından olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Eken, gırtlak kanserinden korunmanın veya tekrarını önlemenin sigara ve içki kullanmama, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.