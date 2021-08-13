Sigara içenlerde risk 15 kat daha fazla

Baş boyun bölgesi kanserlerinin diğer kanserlere göre yüzde 45-50 oranında en fazla görülebilen kanser olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, Gırtlak kanserleri 40 yaş üzerindeki erkeklerde 4-5 kat daha fazla görülen ve tüm vücut kanserleri için yüzde 9'unu kapsayan bir kanser türü olduğunu söyledi.
SİGARA İÇENLERDE RİSK 15 KAT DAHA FAZLA
Sigara ve içki kullanmayan erişkinlerde gırtlak kanserlerine neredeyse hiç rastlanılmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, "Sigarayı 10 yıldan fazla tüketen kişilerde, içmeyenlere oranla kanser gelişme riski 10-15 kat daha fazladır" dedi. Baş boyun kanserlerinin yaklaşık yüzde 30'unun sigara ve alkol kullanımından olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet Eken, gırtlak kanserinden korunmanın veya tekrarını önlemenin sigara ve içki kullanmama, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.
RİSK AZALTILABİLİR
Prof. Dr. Eken, gırtlak kanseri riskini artıran faktörler arasında sigara içilmesi ve tütün kullanımı, aşırı alkol kullanımı ve reflü hastalığı olan kişilerin daha çok risk altında olduğunu belirtti. Gırtlak-Yutak kanseri önlenemese de riskin azaltılması hakkında şu bilgileri paylaştı:
"Sigarayı bırakın veya başlamayın, alkol kullanmayın, alkol sağlıklı yetişkinler açısından 65 yaşın üzerindeki tüm erkekler ve her yaştaki kadınlar için tehlikelidir."