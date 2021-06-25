İşte dikkati ve konsantrasyonu etkileyen besinler

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, sınav günü dikkat ve konsantrasyonu artıran besinler merak konusu oldu. Sınav öncesi ne yenmeli?, Sınav günü hangi besinlerden uzak durulmalı? gibi birçok öğrencinin merak ettiği soruları yanıtlayan Diyetisyen İpek Ağaca, sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Diyetisyen İpek Ağaca, sınav öncesi ve sınav gününde yapılan en büyük hatayı açıklayarak sınavda dikkati artıracak besinleri sıraladı.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 14:07 ABONE OL PAYLAŞ

Sınav döneminde beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen İpek Ağaca, yapılan çalışmaların beslenmenin dikkat ve konsantrasyon üzerindeki etkilerini ortaya çıkardığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; "Demir eksikliği anemisi gibi bazı spesifik besin ögelerinin eksikliği kişilerde dikkati azaltıp problem çözme becerisini kötü etkileyebiliyor. Özellikle anemisi olan çocukların demirden zengin bir beslenme şekli olmaları çok önemli. Çocuklarda haftada 3-4 kez kırmızı et tüketimini ve her gün yumurta tüketmesini tavsiye ediyoruz."

BU BESİNLER SINAVDAKİ PERFORMANSI ARTIRIYOR Sınav öncesi ve sınav gününde doğru beslenmenin dikkat üzerindeki olumlu etkilerinden bahseden Diyetisyen İpek Ağaca, "Kahvaltı tüketiminin de kişinin dikkati ve konsantrasyonu üzerine olumlu etkileri olduğu biliniyor. Güzel ve kaliteli bir kahvaltı ile güne başlanmalı. Yumurta, peynir, avokado, yeşillikler, domates, esmer ekmek, bal veya reçel, zeytin içeren dengeli ve lezzetli bir kahvaltı sınavda performansı artıracaktır." dedi DİKKAT DAĞINIKLIĞINA SEBEP OLAN BESİNLER… Diyetisyen İpek Ağaca, "Yapılan çalışmalar sonrasında; yapay tatlandırıcı ve renklendiriciler, yoğun şeker içeren besinlerin dikkat dağınıklığına sebebiyet verebildiği düşünülmektedir. Sınav öncesi protein, yağ ve karbonhidrat içeriği dengeli bir beslenme şekli uygulanmalı. Tatlı tüketilecekse bile sütlü tatlılar, besin değeri yüksek meyveli tatlılar tercih edilmeli. Dikkati ve konsantrasyonu olumlu etkileyen besinlerin başında balık, ceviz, zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, maydanoz ve yeşil biber geliyor. Bu besinleri menülerimizde olması gereken sıklıkta bulundurmalıyız." dedi.

SINAVDAN BİR GÜN ÖNCE BU BESİNLERİ TÜKETMEYİN! Diyetisyen İpek Ağaca, sınavdan bir gün önce veya sınav gününde normalde tüketilen besinlerin dışına çıkmanın doğru olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu; "Sınav öncesinde vücutta gaz ve şişkinliğe neden olan besinlerden kaçınmak çok önemli. Örneğin çiğ soğan, sarımsak, kurufasulye, nohut, bulgur, mercimek gibi besinleri tercih etmemek gerekir. Ayrıca dışarıdan yemek yememek de dikkat edilmesi gereken bir konu. Sıcak yaz günlerinde birçok besin daha kolay bozulabiliyor. Özellikle tavuk gibi sıcakta çabuk bozulabilen yiyecekleri tüketirken dikkat etmek önemli." ÇAY, KAHVE VE KOLADAN UZAK DURUN Diyetisyen İpek Ağaca, "Sınav öncesinde çok fazla çay, kahve ve kola içmek kalp çarpıntısına, huzursuzluğa, uykusuzluğa neden olabilir. Bu içeceklere de dikkat etmekte yarar var." dedi.

SINAV SABAHI UYKUSU AÇILMAYANLAR NE TÜKETMELİ? Diyetisyen İpek Ağaca, sabahları tüketime uygun olabilecek, dikkat ve konsantrasyonu artırabilen besinleri şöyle sıraladı; Ceviz Zeytinyağı, Maydanoz Yeşil biberi Yumurta Süt Peynir Tam tahıllı ekmek

SINAV AKŞAMI RAHAT BİR UYKU İÇİN HANGİ BİTKİ ÇAYI İÇİLMELİ? Diyetisyen İpek Ağaca, sınav akşamı heyecandan uykusu gelmeyenlere rahatlatan bitki çayları önerisinde bulunarak "Hem sakinleştirici etkili hem de daha rahat bir uyku için 1 fincan papatya, melisa ya da ıhlamur gibi bitki çayları tüketilebilir. Dilerseniz bu bitki çaylarını soğuk ve buzlu da hazırlayabilirsiniz." dedi. SINAV ÖNCESİ VE ESNASINDA YAPILAN EN BÜYÜK HATA… "Artan stresle beraber, kişinin kendini rahatlatma ihtiyacından dolayı çikolata yeme isteği doğabiliyor. Yapılan en büyük hata; sınav öncesi ve esnasında çikolata, şekerleme gibi basit şeker tüketilmesidir" diyen Diyetisyen İpek Ağaca, sebebini şöyle açıkladı; "Bu yiyecekler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için konsantrasyonu azaltabilir. Bunların yerine kahvaltıda tam buğday ekmeği veya kepekli bir ekmek tüketerek karbonhidrat ihtiyacını almak, kuru meyveler, sağlıklı sandviçleri tüketmek çok daha sağlıklı olacaktır."

SINAV DÖNEMİNDE MUTLAKA TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER Diyetisyen İpek Ağaca, Sınav döneminde dikkat ve konstantrasyona olumlu katkıda bulunacak beş besini sıraladı; Yumurta

Balık

Ilık laktozsuz süt

Rengarenk sebze ve meyveler