Sınav stresi sağlıksız beslenmeyi artırıyor! İşte stresi yenmek için sınav öncesi tüketilecek besinler

İlk oturumu 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak üniversite sınavı için geri sayım başlarken gençlerdeki sınav stresinin arttığını belirten Beslenme Uzmanı Hande Selin Ok, bu stresin yeme davranış bozukluğuna yol açabileceğini söyledi. Bunun da sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini vurgulayan Ok, “Bu dönemde doğru, yeterli ve dengeli bir beslenme programı uygulanırsa hem sağlık problemlerinden korunma, hem de doğru besin seçimi ile başarıyı artırmak mümkün” dedi. Ok, adaylara hazırlık ve sınav günü için performansı da artıracak beslenme önerilerinde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:01 PAYLAŞ ABONE OL

Bu yıl 3 milyonun üzerinde adayın başvurduğu, pek çok adayın "hayat memat meselesi" olarak gördüğü üniversite sınavı 8- 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşması adayların stresini artırırken, Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, stres kaynaklı yeme davranış bozukluğuna dikkat çekti. Böylesi önemli sınav öncesinde pek çok adayın stresle baş etmek için abur cubur yediğini, uyku düzeninin bozulup kaygısını bastırmak için şekerli gıdalara, tatlılara yöneldiğini belirten Ok, şöyle konuştu:

"Şekerli yiyecekler, tatlılar kan şekerinde ani yükselme ve düşmelere neden olabilir, bu da adayın konsantrasyonunun bozulmasına neden olur, derslerine odaklanmasını engeller. Masa başında sürekli, yüksek kalorili yiyecekler atıştırmak istenmeyen kilo alımına da yol açar. Maalesef bu dönemde pek çok adayda stresle gelişen yeme davranış bozukluğu görülüyor. Başarılı performans için doğru, dengeli, yeterli beslenmek gerekir. Stresle başa çıkmada düzenli uyku ve düzenli egzersizin gerekliliği de unutulmamalıdır.