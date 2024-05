Sınav stresi sağlıksız beslenmeyi artırıyor! İşte stresi yenmek için sınav öncesi tüketilecek besinler

Güçlü hafıza için 'kolin' önemlidir, en iyi kolin kaynakları yumurta ve balıktır. Çinko için et, balık, deniz mahsulleri, yağlı tohumlar tüketebilirsiniz. Demir yetersizliğinde hem duygudurum düşer hem de düşünceler bulanır. En iyi demir kaynakları kırmızı et, balık ve yumurtadır. Vejetaryenler için en iyi kaynaklar ise kurubaklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, çiğ badem, avokado ve kayısıdır. Demirden zengin besinleri C vitamini kaynağı (maydanoz, brokoli, çiğ meyveler gibi) bir besinle birlikte tüketin."

STRESE İYİ GELEN BESİNLER

Diyetisyen Hande Selin Ok, yaklaşan sınav yüzünden stresi daha da artan adaylara C vitamini, magnezyum içiren besinler tüketmelerini önerdi. Ok, "C vitamini için çilek, kivi, limon, brokoli, biber, turunçgiller, magnezyum için koyu yeşil yapraklı sebzeler, bitter çikolata, tohumlar, kuru yemişler tüketebilirsiniz. Bunlar strese iyi gelen besinler" dedi.