Sindirim sistemini parçalayan 4 besin! Uzmanlar ’asla tüketmeyin’ diye uyarıyor

ŞEKERLİ YİYECEKLER: Yüksek şeker içeren yiyecekler ve içecekler, kan şekerini hızla yükseltebilir ve sonra hızlı bir şekilde düşmesine neden olarak enerji dalgalanmalarına ve açlık hissine yol açabilir. Ayrıca, aşırı şeker tüketimi obezite riskini artırabilir.

Sindirim sisteminin işleyişini bozan diğer besinler ise şöyle; GLUTEN: Gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişiler için gluten içeren tahıllar sindirim sistemi sorunlarına yol açar. Bu nedenle tüketirken dikkatli olmak gerekir.