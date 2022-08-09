Sivrisinek ısırığı sonrası görülen ateşe dikkat

Son dönemde özellikle İstanbul'da artan sivrisineklerin neden olabileceği hastalıklara dikkat çeken Uzm. Dr. Süleyman İzzet Karahan, sivrisinek ısırıkları sonrasında yapılması gerekenler ve ısırıklardan korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. Artan sıcaklarla birlikte sivrisinek kâbusunun yeniden başladığını dile getiren Uzm. Dr. Süleyman İzzet Karahan, "Sivrisinek ısırığı sonrası ateş, halsizlik gibi bulgular görülürse sivrisinek ile bulaşan hastalıklar açısından en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

5 FARKLI BULAŞICI HASTALIĞA NEDEN OLUYORLAR

Sivrisineklerin yaydıkları hastalıklar nedeniyle tarihteki tüm savaşların toplamından daha fazla insanın ölümüne yol açtıklarının altını çizen Uzm. Dr. Karahan, "Sivrisinekler dünyada başlıca 5 hastalığa bulaştırıcı (vektör) olarak yol açmaktadır. Bu hastalıklar; Batı Nil Humması, Chikungunya, Deng Humması, Zikavirüs ve sıtmadır. Sıtma (Malaria) hastalığının bulaştırıcısı anofel cinsi sivrisinekler olup, Batı Nil Hummasını culex, diğer hastalıkları ise aedes cinsi sivrisinekler taşımaktadır" şeklinde konuştu.

SOĞUK SU UYGULAMASI YAPIN VE KAŞIMAYIN

Sivrisinek ısırıklarında ne yapılması gerektiğinden bahseden Uzm. Dr. Karahan, "Öncellikle bölgeye soğuk su uygulaması yapılmalıdır. Isırık olan yer tırnak diplerinden geçebilen bakteriler ile enfekte olabileceğinden çok fazla kaşınmamalıdır. Sonradan enfekte olan lezyonlar iz bırakarak iyileşebilir. Isırılan bölgeye lokal anestezik ve kaşıntı önleyici kremler uygulanabilir, ancak alerji riski açısından dikkat etmek gerekir. Kaşınan yere tuzlu su, soda, sirke gibi gıda maddeleri sürülmemelidir. Bu tip uygulamalar tahrişi artırarak kaşıntıyı artırabilir. Sivrisinek ısırığı sonrası ateş, halsizlik gibi bulgular görülürse sivrisinek ile bulaşan hastalıklar açısından en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır" açıklamasında bulundu.

Sinek ısırıklarının maymun çiçeği, suçiçeği gibi farklı hastalıklarla karışabileceğini de sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Karahan, eğer vücutta çok fazla sayıda ısırık durumu varsa, bunun ayırıcı tanısını bir dermatolog hekimin yapması gerektiğinin altını çizdi.

KORUNMA YOLLARI

Sivrisinek ısırıklarından korunma yollarına da değinen Uzm. Dr. Karahan, şu bilgileri paylaştı:

"Riskli bölgelerde öncelikle içeride sineklik, dışarda cibinlik kullanılması gerekir. Uzun kollu ve bacakları kapatan kıyafetler tercih edilmelidir. Parfüm gibi güçlü kokular sivrisinekleri çekebileceğinden tercih edilmemelidir. Sıtma ve diğer sivrisineklerle bulaşan hastalıklar açısından riskli bölgelere seyahat edilecekse DEET (dietil m toluamid) içeren sinek kovucu ürünler kullanılabilir."

DOĞAL ADI ALTINDA SATILAN ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Farklı sinek kovucuların da tercih edilebileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Karahan, Llimon okaliptüs yağı ve para mentan diol (PMD) sinek kovucu olarak kullanılabilir. Limon okaliptüs yağı ve PMD, 3 yaş altı çocuklarda önerilmemektedir. Doğal adı altında satılan sinek kovucuların etkinliği ne yazık ki bilinmemektedir. Özellikle sineklerin yol açtığı bulaşıcı hastalıklar yönünden riskli bir bölgedeyseniz bu tür ürünleri kesinlikle tercih etmeyin" diyerek sözlerini noktaladı.