SMA'lı Gülçin hayata resimle tutunuyor: "Kendimde her şeyi yapabilecek gücü görüyorum"

Aslında beni etkilemedi diyemem. Ama ben bu etkilerin en azını sürdüm diyebilirim ve bedensel olarak her şeyi yapamıyorum, ama ben zaten yürümeyi hiç öğrenemedim ve insan bilmediği bir şeyin üzüntüsünü çok yaşayamaz diye düşünüyorum. Evet, çocukken yürüyemediğim için üzüldüğüm oldu tabi ama annemin yardımı sayesinde kucağında ve arabada istediğim yere götürdüğü için "ben yürüyemiyorum" psikolojisine çok girmedim. Olduğum halimle ve yapabildiklerimle mutlu olmayı, o anda yaşadığım halimin en iyisini yaşamaya çalıştım. Yazı yazabildiğim, resim yapabildiğim ve bir bardağı taşıyabildiğim için mutlu olmayı tercih ettim. Ayrıca Didem ablamın kendi imkânlarıyla aldığı akülü araba da bu psikolojide çok etkili oldu. Artık bu araba sayesinde mahallemi gezmeye, çocuklarla saklambaç oynamaya başladım. Önceden evimin bahçesindeyken şimdi dışarıda gezebiliyor olmak büyük bir değişimdi benim için.Bu sayede artık kendi hayatımı yönetebilmeyi başardım. Bir diğer konu ise annemin, babamın ve çevremdeki insanların beni yadırgamaması oldu ve bu sayede ben de kendimi yadırgamamayı öğrendim. Artık istediğim her şeyi yapabilecek gücü görüyorum kendimde.

Yaşamın boyunca en büyük destekçin olan kişi veya kişiler kimdi? Sana bu süreçte nasıl destek verdiler?

Yaşamım boyunca en büyük destekçim, önce dua ettiğim Allah. O'ndan istemediğim sürece hiçbir şey olmaz. Sonra benim için kendinden vazgeçecek kadar çok seven annem ve babam. Tek tek saysam bitiremem. Ama not düşmek istediğim isimlerden birisi; bütün ilklerimi yaşadığım, artık arkadaş değil dost dediğim kişi Merve. Bunlardan birisi de her zaman bana güvenen Emine Ablam ve son olarak tabii ki 5 yaşından beri beni dinleyen, konuşmasıyla beni rahatlatıp cesaretlendiren Didem Ablam ve sayamadığım daha birçok isim daha. Hepsinin her zaman arkamda olduğunu bildiğim için bu kadar kendimi güçlü hissediyorum. Başarımın ve cesaretimin temeli ise yine bu kişiler.

En büyük hayalin nedir?

Hayaller bitmez. Ben hayal kurarken bile çok gerçekçi davranan biriyim. Şu anda bir sürü hayalim var. Ama bunlar da çok büyük şeyler değil. Hepsini adım adım yapmak için çaba gösteriyorum. Şu an ilk adımım; bir sergi açmak. Ama sadece Antalya'da değil, ulaşabildiğim her yerde. Diğer hayalim ise bana resim yapmak için yeterli olacak, içinde tuvaller, boyalar ve fırçalarla doldurabileceğim bir çalışma atölyesi. Bunun dışında, çevremde olmasını tercih ettiğim insanlarla harika tatiller yapabilmek. Ben eğlence insanıyım, eğlenmek benim içimde var. Bir başka hayalim ise iki tane bana aşık olan köpeklerim ile rahat edebileceğim bahçeli bir ev.