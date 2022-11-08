Soğuk algınlığı ve gribin çaresi bu besinde! Her sabah içtiğinizde antibiyotik kadar etkili

Birçok kişinin sabahları güne ılık limonlu su içerek başladığını duyuyoruz. Peki, bu alışkanlık sağlıklı bir yaşam düzeni oluşturmak isteyenler için hangi faydaları sağlıyor? Son günlerde artan grip ve soğuk algınlığı vakaları herkesi sağlıklı beslenmeye yöneltti. Bağışıklığı güçlendirmek ve gribe yakalanmamak isteyenler çareyi doğal besinlerde arıyor. Uzmanların açıklamalarına göre, soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamanın çaresi limonlu sudan geçiyor. Bağışıklığı adeta çelik gibi yapan limonlu su, yalnızca grip ve soğuk algınlığından değil birçok hastalıktan koruyor.