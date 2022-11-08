Soğuk algınlığı ve gribin çaresi bu besinde! Her sabah içtiğinizde antibiyotik kadar etkili

Birçok kişinin sabahları güne ılık limonlu su içerek başladığını duyuyoruz. Peki, bu alışkanlık sağlıklı bir yaşam düzeni oluşturmak isteyenler için hangi faydaları sağlıyor? Son günlerde artan grip ve soğuk algınlığı vakaları herkesi sağlıklı beslenmeye yöneltti. Bağışıklığı güçlendirmek ve gribe yakalanmamak isteyenler çareyi doğal besinlerde arıyor. Uzmanların açıklamalarına göre, soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamanın çaresi limonlu sudan geçiyor. Bağışıklığı adeta çelik gibi yapan limonlu su, yalnızca grip ve soğuk algınlığından değil birçok hastalıktan koruyor.
SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE ÇARE OLUYOR
Özellikle kış mevsiminde sık sık grip oluyorsanız limonlu su içerek bağışıklığınızı güçlendirebilir, vücudunuza ihtiyacı olan C vitaminini doğal yollarla verebilirsiniz.
SİNDİRİM SORUNLARINI BİTİRİYOR
Sık sık sindirim sorunu yaşıyorsanız muhakkak bir uzmana danışmanız gerekiyor ancak ara sıra yaşayanlardansanız bu sorunla doğal yöntemlerle başa çıkabilirsiniz. Limonlu su, mideyi rahatlatan ve sindirimi kolaylaştıran sitrik asit içeriyor.
EKLEM AĞRILARINI RAHATLATIYOR
Yaşlandıkça ortaya çıkan eklem ağrıları bazen gençlerde de ortaya çıkabiliyor. Limonlu su, eklem ağrılarının hafiflemesini sağlıyor. Ürik asidi seyrelten limonlu su ürik asit birikmesi sonucu ortaya çıkan eklem ağrılarına şifa oluyor.
BÖBREKLERDE TAŞ OLUŞUMUNU ENGELLİYOR
Böbrek taşlarıyla mücadele etmek, böbrek taş olumunu önlemekten daha zordur. Bu nedenle böbreklerde taş oluşumunu önlemek için güne limonlu su içerek başlamak gerekiyor. Limonlu su, içindeki sitrat ve kalsiyum sayesinde böbrek taşlarının oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor.
SAFRA KESESİNDEKİ AĞRIYI GİDERİR
Safra taşları safra kesesinde ağrıya neden olur ve bu ağrıyla yaşamak oldukça zordur. Safra kesesinde taş veya iltihap oluştuğunda muhakkak bir uzmana danışmak gerekir. Safra kesesinde taş ve iltihabı önlemek için ise güne limonlu su içerek başlamak gerekiyor. Limonlu su, safranın incelmesine ve safra taşlarının çözülmesine neden olur.