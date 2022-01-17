Soğuk hava yüz felcini arttırıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, "Yüz kasları beyindeki 7. sinir tarafından idare edilir. Bu sinir fonksiyonlarını yapamazsa yüz kaslarında felç görülür. Yüz felcinin sebebi yüz sinirinin tahriş olmasıdır. Hastalığın oluşmasında büyük ölçüde virüsler etkili olmaktadır, fakat diğer amiller bilinmemektedir. Beyin uru, kafatasında zedelenme, zona hastalığı veya borrelioz virüsü taşıyan kenelerin ısırması ile insana geçen hastalık yüz felcine sebep olur. Ayrıca şeker, yüksek tansiyon ve beyin kanaması da yüz felcine sebebiyet verebilir" dedi.

KİŞİ ANCAK GÜLÜNCE YÜZ FELCİ ANLAŞILIR

Şahinkaya, "Yüz felci hemen hemen her yaşta kadın-erkek farkı gözetmeksizin her mevsimde görülebilmekle beraber, hastaların çoğu şikayetlerinden birkaç saat önce soğuğa, rüzgara, havalandırma fanına maruz kaldıklarını ifade eder. Yüz felci kişiden kişiye çok farklı bir şekilde kendini gösterir. Bazen çok hafif görülür. Kişi ancak gülünce yüz felcinin anlaşılır. Bazen de ağzın bir kenarı sarkar ve kişinin sürekli ağzından salyalar akar veya göz kapakları kapanamaz" diye konuştu. Şahinkaya, soğuk havaya çıkmadan önce atkı, bere, kar maskesi gibi yüz ve baş bölgesini koruyucu şeyler giyilmesini, araba kullananların camları açmamaları gerektiğini anlattı. Şahinkaya, tedavinin yanında hastanın kendi kendine yapacağı yüz egzersizleri ve sakız çiğnemesinin faydalı olduğunun altını çizdi.