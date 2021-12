Son kullanma tarihleri geçse bile yenebilecek 10 yiyecek

Yiyecekler için her ne kadar son kullanma tarihi dikkatli olunması gereken bir konu olsa da birçok besin aslında düşündüğümüzden daha uzun bir tüketilme süresine sahip. Bu besinleri ve muhafaza şartlarını öğrenerek tüketim konusunda önemli bir adım atılabilir. İşte son kullanma tarihleri geçse bile yiyebileceğiniz 10 besin…

ET VE BALIK

Taze et 5 günden fazla satın alındıktan sonra buzdolabında bırakılamaz ve kullanılmadığı takdirde dondurulmalıdır. Yani, et, dondurucuda en fazla 12 ay boyunca tazeliğini ve lezzetini koruyabilir biftek 4-12 ay, pişmemiş kıyma 3-4 ay, sosis için 1-2 ay ve 9 -12 ay kümes hayvanları için. Kötü saklanan etlerdeki bakteriler her 15-20 dakikada bir ikiye katlandığından, dondurucunuzun düzgün çalıştığından emin olun.

Taze balık ise buzdolabında 1-2 gün, füme balık ise 5-7 gün dayanabilir. Ette olduğu gibi, deniz ürünlerini de balığın cinsine göre 3-9 ay dondurucuda saklayarak ömrünü uzatabilirsiniz. Balık bozulursa, çözüldüğünde yapışkan bir doku ve genel olarak hoş olmayan bir koku fark edeceksiniz.