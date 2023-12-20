Sosyal medya ilişkileri olumsuz etkiliyor! İlişkinizi kurtarmak için 'sosyal medya detoksu' yapın

Sosyal medya, insanların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasına imkân tanırken; ruh sağlığı ve ilişkileri oldukça etkileyebilecek bir güce de sahip. Sosyal medyanın, ilişkilerde oluşturabileceği sorunlara değinen Psikolog Arş. Gör. Simay Yılmaz, beraber kaliteli vakit geçirmek için ortak sınırlar koyulabileceğini belirterek “Eğer sosyal medyanın hayatınızı ve ilişkinizi olumsuz yönde etkilediğini hissediyorsanız, sosyal medya detoksu yapın” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

Günümüzde sosyal mecralar öyle bir rol aldı ki, insanlar hayatlarını adeta çevrim içi yaşamaya başladı. Bağlantıları kuvvetlendirip, daha kolay iletişim kurmayı sağlarken de beraberinde birtakım pürüzler de getirdi. Sosyal medyanın, ruh sağlığını ve ilişkileri etkileyebilecek oldukça büyük bir güce sahip olduğunu ifade eden Psikolog Arş. Gör. Simay Yılmaz, "Sosyal medyada geçirilen süreç, ikili ilişkilerde geçirilen zamanın azalmasına yol açıyor. Bununla birlikte de; kıskançlıklar, yüzeysel bağ kurmak, anlaşmazlıklardan dolayı tartışmalar yaşamak veya sosyal medyada gördüğümüz kişilerle kıyaslamalara girmek gibi olumsuz etkiler ilişkileri zedeliyor" şeklinde belirtti.

"SOSYAL MEDYA VE TELEFONU BIRAKACAĞINIZ BİR AKTİVİTE PLANLAYIN" Sosyal medyayı hayatımızda daha iyi bir yere koymak için atılabilecek adımların söz konusu olduğunu belirten Psikolog Arş. Gör. Simay Yılmaz, "Günlük yaşantınızı veya ilişkilerinizi olumsuz şekilde etkilediğini düşünüyorsanız yapabileceğiniz bazı değişiklikler mevcut. İlk olarak, partnerinizle geçireceğiniz zaman konusunda ilişki sınırları belirleyebilirsiniz.