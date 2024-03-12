Sosyal medya ver gerçeklik arasında sıkışan birey

Hayatımızın merkezine yerleşen sosyal medya, farkında olmadan hem toplumsal hem de bireysel olarak yaşamlarımızı da değiştiriyor. Bireyselleşme, sürekli performans sergileme zorunluluğu gibi faktörler psikolojik düzeyde sonuçlara sebep olabiliyor. Nasıl mı? Tüm bunların cevabını ise Dr. Meriç Kılınç anlattı.

Giriş Tarihi: 12.03.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:21 PAYLAŞ ABONE OL

Sosyal medyanın hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte, günümüz toplumunun iletişim biçimi ve kültürel pratiklerinde köklü bir değişim yaşandığını hissetmek mümkündür. Ancak hepimiz bu değişim ve dönüşümün içinde var olduğumuz, bir parçası olduğumuz için bir adım geriye atarak resmin bütününü görmekte çoğu zaman zorlanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Instagram sunucularının arızalanması ve birkaç saatliğine de olsa toplumun bu mecradan mahrum kalması üzerine verilen tepkiler toplumun sıkışmışlığı üzerine pek çok düşünceyi yeniden aklıma getirdi.

Instagram'ın geçici olarak ortadan kalkması, insanların gerçekliği simüle etmeye çalışırken yaşadıkları kısa bir "uyanış" anı olarak yorumlanabilir. Ancak bu gibi olaylara verilen yoğun tepkiler dijital iletişim araçlarının gücünü ve toplumsal bağlantıların dijital altyapıya ne kadar bağlı (ya da bağımlı) olduğunu göstermesi açısından da önem teşkil ediyor. Günümüzde, herkesin hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya platformları, bireylerin günlük yaşamlarını büyük ölçüde etkilemekte ve toplumun dinamiklerini derinden dönüştürmektedir. Ancak, bu dönüşümün yüzeyinde yatan karmaşıklığı anlamak için daha derinlere inmek gerekmektedir.