Stres bu hastalığı tetikliyor!

Stres faktörünün yanında ; Kemik çıkıntıları ,tiroid hastalıkları ,yaralanma, romatoid Artrit, tekrarlayan stres, uzun süre yatma, gebelik, hobiler veya spor aktiviteleri ve obezite sinir sıkışması riskini arttırabilir.

SİNİR SIKIŞMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sıkışan bir sinir, kemikler, kıkırdak, kaslar veya tendonlar gibi çevre dokular tarafından bir sinire çok fazla basınç uygulandığında oluşur. Vücudun hemen her bölgesinde görülebilen sinir sıkışması görülen yere bağlı olarak farklı belirtiler göstermektedir. Fakat sıkça görülen belirtiler arasında uyuşukluk,ağrı,hissetmeme sinir sıkışması olan bölgede görülür. Hapşırma ve öksürme sonrası oluşan ağrılarda omurilikte oluşan sinir sıkışmalarının belirtisidir. Karıncalanma ve iğne batar hissine eşlik eden ağrılar da görülebilmektedir. En sık görülen ellerde ve ayaklarda meydana gelen sinir sıkışmasında hareket etmede kısıtlanır.

Sinir sıkışmaları nedenine göre her yaş grubunda görülebilir. Bir sinir kısa bir süre sıkışırsa, genellikle kalıcı bir hasar olmaz. Basınç rahatladıktan sonra sinir fonksiyonu normale döner. Bununla birlikte, basınç devam ederse, kronik ağrı ve kalıcı sinir hasarı oluşabilir. Bazen de sıkışan bir sinirden ağrıyı hafifletmek için ameliyat gereklidir.

ÖNLEMLER NELERDİR?

İş ortamında değişiklik yapmayı deneyebilirsiniz. Ergonomik bir fare ve klavye kullanmak el ve bileklerdeki basıncı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir bilgisayar monitörünü göz seviyesine yükseltmek, boyun ağrısını ve boynunuzun semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ayakta iken bir ayağın altına yükseltici koymak, omurganın hareketli ve esnek kalmasına yardımcı olabilir, bu da sırt ağrısını azaltabilir.

DURUŞ DEĞİŞİKLİĞİ

Uzun süre yanlış bir duruşla oturmak veya ayakta durmak, omurga ve kaslara zarar verebilecek ve bir sinirin sıkışmasına yol açabilecek gereksiz stres yaratır.Yastık kullanımını ayarlamak, ayarlanabilir sandalye ve boyun destekleri basıncı rahatlatmak yardımcı olabilir ve sinire iyileşmek için zemin hazırlamış olursunuz.

GERME EGZERSİZLERİ

Nazik germe, bölgedeki gerginliği ve basıncı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir kişi egzersiz yaparken herhangi bir ağrı veya rahatsızlık yaşarsa durmalıdır.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Uzun vadede, yürüyüş, yüzme veya bisiklet gibi düşük etkili bir egzersizin günlük bir rejime eklenmesi semptomları azaltmaya ve vücudu formda tutmaya yardımcı olabilir. Ekstra kilo vermek sinirler üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve düzenli bir antrenmandan eklenen hareketlilik iltihabı azaltabilir.