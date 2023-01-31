”Stres uyurken diş kaybetmenize neden olabilir”

Uykuda görülen bruksizmin bir çeşit uyku bozukluğu olduğunu söyleyen Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, bruksizme yol açan faktörleri ve tedavi yöntemleri ile merak edilenleri anlattı.

UYURKEN DİŞİNİZ KIRILABİLİR

Kişilerin uyanıkken de bir takım belirtileri fark edebileceğine dikkat çeken Dt. Tuğçe Serdaroğlu, "Belirtiler arasında yüz ve çene ağrısı, çene hareketlerinde kısıtlılık ve çene sertliği, çene hareketlerinde tıklama veya patlama benzeri ses duyulması, künt baş ağrısı, dişlerde hasar ve aşınma, kırılmış ya da gömülmüş dolgular, çenede açılma kapanma hareketlerinden sorumlu eklemin (temporomandibuler eklem) hasarına bağlı kulak ağrıları vardır. Şiddetli ve devamlı ağrılar, ağrının kaynağının tespitini zorlaştırabilir. Uyku esnasında bruksizmi olan kişiler diş gıcırdatma ya da sıkma belirtilerini fark edemiyor olsa da yanlarındaki kişiler gıcırdatma sesini fark edebilir" diye konuştu.

UYANIKKEN DİŞ SIKMANIN NEDENİ STRES

Uyanıkken görülen bruksizmin bilinçsiz bir alışkanlık olduğunu söyleyen Dt. Tuğçe Serdaroğlu, "Genellikle uyanıkken görülen bruksizm diş gıcırdatmaya sebep olmaz; fakat diş sıkma ve çene eklem ve kaslarında gerilme şiddetlidir. Çene ve çevresinde ağrı, baş ağrısı ve sertlik sık rastlanan belirtiler arasındadır. Uyku ve uyanıklık bruksizminde ortak görülen özellik, ikisinin de istemsiz olarak gerçekleşmesidir. Yoğun stres altında ve konsantrasyon halinde bruksizm riski yüksektir" ifadelerini kullandı.

ALTTA YATAN HASTALIĞIN TEDAVİ EDİLMESİ GEREKİR

Dt. Tuğçe Serdaroğlu, bruksizmi önlemek için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

"Alkol, sigara ve kafeinden uzak durulmalıdır. Dişlerde aşınma ve çene eklemlerinde yıpranmayı önlemek amacıyla sakız çiğnemeden kaçınılması gerekir. Şiddetli ağrılar ve kas kasılmalarını hafifletmek için hafif ısı uygulanmalıdır. Stresi azaltmak ya da stresi yönetebilme yollarını denemek gerekir. Gerekli görüldüğü durumlarda destek almaktan çekinilmemelidir. Nefes egzersizleri gibi rahatlama teknikleri, reflü, uyku apnesi ya da epilepsi gibi başka tıbbi durumlardan kaynaklı bruksizmin önlenmesi için tek etkili yol ise altta yatan hastalığın tedavi edilmesi ya da semptomlarının hafifletilmesine yönelik tedavi planlanmasıdır."

TEDAVİ EDİLMEYEN BRUKSİZM KALICI DİŞ HASARLARINA NEDEN OLABİLİR!

Bruksizm uzun vadede hafif ya da şiddetli hasarlara yol açabileceğinin altını çizen Dt. Tuğçe Serdaroğlu, bruksizmin neden olduğu hasarları şöyle sıraladı:

"Tedavi edilmeyen bruksizim, diş minesinde aşınmaya ve tahrişe bağlı diş hassasiyetine, diş eti iltihabı ve diş eti kanamalarına, gevşek dişler ve dişlerin kalıcı kaybına, diş dolgusunda hasara, uçları düzleşmiş, kısa ya da kırık dişlere, şiddetli ağrı, gerginlik, hareket kısıtlılığı ve çiğneme zorluğuna yol açan temporomandibuler eklem sendromuna neden olabilmektedir."