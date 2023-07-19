Suda bekletilmiş ceviz mucizeler yaratıyor! Bir kez bile tüketirseniz yaşlanmayı durduruyor

Onlarca faydası olan ceviz, tüketildikten hemen sonra vücuttaki etkilerini göstermeye başlıyor. Yaşlanma belirtilerini hafifleten ceviz, suda bekletilerek tüketildiğinde bilişsel fonksiyonların da düzelmesini sağlıyor.
İÇERDİĞİ BİLEŞENLER SAYESİNDE KAN BASINCINI DÜŞÜRÜYOR
Ceviz, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve fitosteroller gibi bileşenler içerir. Bu bileşenler sayesinde kan basıncını düşürmeye yardımcı olur, kan üzerinde olumlu etkileri vardır ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.
HAFIZAYI YENİLİYOR
Ceviz, beyin sağlığı için faydalı olan omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu besinler, hafızayı ve bilişsel fonksiyonları desteklemeye yardımcı olabilir.
YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR
Ceviz, vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidanlar bakımından zengindir. Bu sayede hücre hasarını azaltmaya ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.
BAĞIRSAKLARIN DÜZENLİ ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR
Ceviz, lif içeriği açısından zengindir ve sindirim sistemi sağlığını destekler. Lif, sindirim sürecini düzenler, kabızlık riskini azaltır ve bağırsak sağlığını korur.
TOKLUK HİSSİ VERMESİ SEBEBİYLE ZAYIFLATIYOR
Ceviz, iyi bir doygunluk hissi sağlar ve tokluk süresini uzatır, bu nedenle aşırı yeme eğilimini azaltabilir. Aynı zamanda metabolizmayı artırıcı etkisi de olabilir.
KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR
Cevizde bulunan bazı bileşenler, özellikle ellagik asit gibi, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Antioksidan özellikleri sayesinde kansere neden olabilecek serbest radikallerle mücadele eder.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR
Ceviz, magnezyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını korumak ve güçlendirmek için önemlidir.
Cevizi direkt tüketebileceğiniz gibi suda bekleterekte tüketebilirsiniz. Bunun için bir tane cevizi bir bardak suya koyun ve bir gece bekletin. Bekledikten sonra cevizi yeyip suyunu için. Bu ve benzeri önerileri doktorunuza danışmadan denemeyin.