Suda bekletilmiş ceviz mucizeler yaratıyor! Bir kez bile tüketirseniz yaşlanmayı durduruyor

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Ceviz, magnezyum, fosfor ve kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını korumak ve güçlendirmek için önemlidir.

Cevizi direkt tüketebileceğiniz gibi suda bekleterekte tüketebilirsiniz. Bunun için bir tane cevizi bir bardak suya koyun ve bir gece bekletin. Bekledikten sonra cevizi yeyip suyunu için. Bu ve benzeri önerileri doktorunuza danışmadan denemeyin.