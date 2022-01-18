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Süper grip miyim yoksa Omicron mu?

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte süper grip vakaları da artıyor. Omicron varyantıyla süper grip vakalarının birbirinden ayırt edilmesinin zor olduğunu belirten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal, "Klinik bulguları birbirine benziyor. Burun akıntısı, öksürük, halsizlik ve ateş ikisinde de görülüyor. İkisinde de ortalama kuluçka süresi 2-3 gün. Aynı anda hem gribe hem Omicron varyantına da yakalanabiliriz. Birbirlerine etkisiyle daha ağır bir tablo çıkabilir. Aşılılarda Omicron ağır bir alt solunum yolu hastalığı oluşturmazken aşısızlarda ise daha ağır solunum yolu hastalığına neden olabiliyor. 65 yaş üstü, kronik hastalar, gebeler ve aşırı kilolular grip aşısını da mutlaka yaptırmalı" dedi.

BURAK ÇELİK
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Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:36
Süper grip miyim yoksa Omicron mu?

AYNI ANDA GRİP VE COVİD RİSKİ

Kış aylarının influenza mevsimi olduğunu vurgulayan Dal, "Omicron varyantının ve gribin semptomları birbirine benziyor. İkisinde de kuluçka süreleri kısa ve ortalama 2-3 gün. Ancak her ikisi de dikkat edilmezse akciğerlere inerek zatürreeye neden olabilir. Aynı anda hem grip hem Omicron da görülüyor. Birbirlerine etkisiyle daha ağır bir tablo çıkabilir. Aşılılarda Omicron ağır bir alt solunum yolu hastalığı oluşturmuyor ve büyük oranda hafif geçiriyorlar. Aşısızlarda ise daha ağır solunum yolu hastalığına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

GRİP AŞISI YAPTIRILMALI

Dal, "Grip aşısı ve Kovid aşısı aynı anda da yapılabilir. 65 yaş üstü, kronik hastalar, hastane çalışanları, gebeler ve aşırı kilolular grip aşısını mutlaka yaptırmalı. Kovid yakın bir zamanda endemik bir hastalığa dönüşebilir. Yeni mutasyonların gelişmemesi ve toplum sağlığını korumak için aşıdan, maske ve mesafeden ödün vermeyelim" şeklinde konuştu.

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