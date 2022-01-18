Süper grip miyim yoksa Omicron mu?

AYNI ANDA GRİP VE COVİD RİSKİ

Kış aylarının influenza mevsimi olduğunu vurgulayan Dal, "Omicron varyantının ve gribin semptomları birbirine benziyor. İkisinde de kuluçka süreleri kısa ve ortalama 2-3 gün. Ancak her ikisi de dikkat edilmezse akciğerlere inerek zatürreeye neden olabilir. Aynı anda hem grip hem Omicron da görülüyor. Birbirlerine etkisiyle daha ağır bir tablo çıkabilir. Aşılılarda Omicron ağır bir alt solunum yolu hastalığı oluşturmuyor ve büyük oranda hafif geçiriyorlar. Aşısızlarda ise daha ağır solunum yolu hastalığına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.