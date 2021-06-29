Süper Lig'in ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı: "Futbolcuların bana anne demesi beni mutlu ediyor"

Berna Gözbaşı'nın futbol camiasındaki varlığı, kadınların hemen her noktada ne kadar başarılı olabileceğine dair bir gerçekliği de bizlere sunuyor. Bu sayede yeni bir hayat hikâyesi oluşturmak isteyen kadınlar için bir yol haritası çiziyor. İşte Berna Gözbaşı'nın başarılarla dolu adımları…
• Berna Gözbaşı'yı iş kadını ve spor yöneticisi olarak biliyoruz. Ancak sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Kayserili bir astsubay baba ile öğretmen anne kızı olarak babamın görevi gereği Çanakkale'de dünyaya geldim. İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bitirdim. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim tüm dünyayı gezmek, farklı kültürler, insanlar tanımak, üretmek, ürettiğini tüm dünyaya satmaktı. Ne mutlu ki çocukluk hayaline ulaşan bir kişiyim ve bu açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum.
• Futbol camiasında ayrımcılığa maruz kaldınız mı?
Mutlaka. Futbolu erkek egemen gören, kadını bu alandan dışlayan bir zihniyet maalesef var. Bu kitlenin ayrımcılığını hissettim. Ama buna çok fazla aldırış etmiyorum, dikkate de almıyorum. Ben önüme bakıyorum, kendi yolumu çiziyorum. Cinsiyetçi bakış açısı ne yazık ki günümüz dünyasında kabul görebilecek bir bakış açısı değil. İnsanı asla cinsiyetine göre ayırmamak gerekiyor. İş hayatında olduğu gibi sporda da tüm dünyada önemli işler yapan kadınlar var.
• Futbola olan ilginiz nasıl gelişti?
Çocukluğumdan beri memleketim olan Kayseri'nin takımına yürekten büyük sevda ile bağlı bir kişiyim. Kayserispor'un maç sonuçlarını dikkatle izledim ancak en büyük ilgi kulüp yönetim kuruluna girdikten sonra başladı. Her işte olduğu gibi burada da yönetime girmemle beraber 'en iyisini yapma' mücadelem futbol dünyasını hem daha iyi anlamamı hem de ilgimin de daha fazla artmasını sağladı.
• Kayserispor'da kulüp başkanı olmayı nasıl tercih ettiniz, bu hikâye nasıl başladı?
Kayseri'de çok sayıda STK'da görev aldım. Yine çok sayıda kadın girişimciye örnek olduğumu düşünüyorum. Bu çalışmalar benim Kayserimizin en önemli markası Kayserispor'a gelmeme neden oldu diye düşünüyorum. Kentin ileri gelen önderleri Kayserispor'da olmam gerektiği yolunda ısrarlı davranınca kendimi kulüpte buldum. Önce yönetim kurulunda ardından takımın girdiği darboğazdan kurtulamayınca başkan olarak görev almak durumunda kaldım.
• Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Mensah ile aranızda bambaşka bir ilişki var. Mensah takımdan ayrılırken sizden 'Annem' diye bahsetmişti. Kayserisporlu futbolcular 18 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sizin için özel bir video da çekmişti. Futbolcularla aranızdaki sıcak bağ dikkat çekiyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?
Evet. Duygusal yönüm ağır basıyor. Özellikle altyapıdan gelen gelecekte ülkemizin gururu olacak futbolcularımızın üzerine adeta titriyorum. Böyle olunca bana "anne" diye hitap edenler oluyor. Bundan da çok mutlu oluyorum. Mensah ilk zamanlar çok sorun yaşıyordu. Onun için özel çaba gösterdik, sorunlarını giderip takıma kazandırdık. Kendisi dünya çapında bir futbolcu, Beşiktaş'ta çok başarılı olup Avrupa'nın başarılı kulüplerinde oynayacağına eminim. Kulüp içerisinde sporcularımızla olan bağın bu seviyede olması onların takıma olan aidiyetini de artırıyor. Özellikle genç futbolcularımızın performansını da daha yukarılara çektiğine de inanıyorum. Bilimsel olarak kabul gören bir gerçek var ki bir sporcunun optimal bir performans ortaya koyabilmesi için hem fiziksel hem de zihinsel olarak belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Sporcularımızın fiziksel yeterliliği kısmını hocalarımız yaparken, zihinsel gelişimleri için de uzmanlarla çalışmalarımız bir tarafa, aynı zamanda bu şekilde yaklaşımların da onları geliştirdiğini görebiliyorum.
• Kadınları çok az gördüğümüz veya hiç görmediğimiz alanlarda, aslında kadın varlığının neleri değiştirebileceği konusunda en iyi örneklerden birisiniz. Kadın işi ve erkek işi olarak toplumdaki meslekleri, yapıları ayıranlar için vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Gelişmiş ülkelerdeki kadın iş insanı ve yönetici oranına baktığımızda onlar nasıl başarılı oluyorlarsa bizde de kadınların aynı oranda başarılı olacaklarına inancım tam. Artı biz Türk toplumu olarak tarih boyunca kadına önem vermiş, ülkesini emanet edenlerin torunlarıyız. Son 10 yıldan kadın girişimci sayımızın hızla artması da gelecek için umut veriyor.
• Girişimci olmak isteyen kadınlar için nasıl bir yol izleyebileceklerine dair tavsiyelerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Başarınızın sırrı ile onlara ilham verebilecek bir yol haritanız var mı? Sözleriniz birçok kadın için yol gösterici olacak…
Kişi eğer kendini yetiştirir, günceli takip eder, eğitimine hayatının her aşamasında devam eder, gelişen dünyayı iyi takip ederse ister kadın ister erkek olsun başarılı olacağına inancım tam. Ben sıfırdan bir asker ve öğretmen kızı olarak bunları yaptıysam, isteyen her kadın yapar. Kendilerine güvensinler, doğru projelerle, yılmadan emin adımlarla hedeflerine koşsunlar.