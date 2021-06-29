Süper Lig'in ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı: "Futbolcuların bana anne demesi beni mutlu ediyor"

Berna Gözbaşı 'nın futbol camiasındaki varlığı, kadınların hemen her noktada ne kadar başarılı olabileceğine dair bir gerçekliği de bizlere sunuyor. Bu sayede yeni bir hayat hikâyesi oluşturmak isteyen kadınlar için bir yol haritası çiziyor. İşte Berna Gözbaşı'nın başarılarla dolu adımları…

• Berna Gözbaşı'yı iş kadını ve spor yöneticisi olarak biliyoruz. Ancak sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Kayserili bir astsubay baba ile öğretmen anne kızı olarak babamın görevi gereği Çanakkale'de dünyaya geldim. İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme bitirdim. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim tüm dünyayı gezmek, farklı kültürler, insanlar tanımak, üretmek, ürettiğini tüm dünyaya satmaktı. Ne mutlu ki çocukluk hayaline ulaşan bir kişiyim ve bu açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum.

• Futbol camiasında ayrımcılığa maruz kaldınız mı?

Mutlaka. Futbolu erkek egemen gören, kadını bu alandan dışlayan bir zihniyet maalesef var. Bu kitlenin ayrımcılığını hissettim. Ama buna çok fazla aldırış etmiyorum, dikkate de almıyorum. Ben önüme bakıyorum, kendi yolumu çiziyorum. Cinsiyetçi bakış açısı ne yazık ki günümüz dünyasında kabul görebilecek bir bakış açısı değil. İnsanı asla cinsiyetine göre ayırmamak gerekiyor. İş hayatında olduğu gibi sporda da tüm dünyada önemli işler yapan kadınlar var.

• Futbola olan ilginiz nasıl gelişti?

Çocukluğumdan beri memleketim olan Kayseri'nin takımına yürekten büyük sevda ile bağlı bir kişiyim. Kayserispor'un maç sonuçlarını dikkatle izledim ancak en büyük ilgi kulüp yönetim kuruluna girdikten sonra başladı. Her işte olduğu gibi burada da yönetime girmemle beraber 'en iyisini yapma' mücadelem futbol dünyasını hem daha iyi anlamamı hem de ilgimin de daha fazla artmasını sağladı.

• Kayserispor'da kulüp başkanı olmayı nasıl tercih ettiniz, bu hikâye nasıl başladı?

Kayseri'de çok sayıda STK'da görev aldım. Yine çok sayıda kadın girişimciye örnek olduğumu düşünüyorum. Bu çalışmalar benim Kayserimizin en önemli markası Kayserispor'a gelmeme neden oldu diye düşünüyorum. Kentin ileri gelen önderleri Kayserispor'da olmam gerektiği yolunda ısrarlı davranınca kendimi kulüpte buldum. Önce yönetim kurulunda ardından takımın girdiği darboğazdan kurtulamayınca başkan olarak görev almak durumunda kaldım.