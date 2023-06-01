Sürekli yorgun ve halsiz hissedenler dikkat! Dinç olmanın sırrı bu uyarıda…

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ YAŞIYOR OLABİLİRSİNİZ
Hücrelerinizin 'güç merkezi' olarak bilinen mitokondriniz, enerji üretmek için B vitaminlerine ihtiyaç duyar. Kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan B12 vitamini eksikliği , özellikle vejetaryenler ve veganlar arasında yaygındır. B12 yönünden zengin besinler arasında et, kümes hayvanları, balık ve yumurta bulunur.
YETERİNCE GÜNEŞ IŞIĞI ALIYOR MUSUNUZ?
Gün içinde kendisini sürekli halsiz hissedenlerin sormaları gereken bir soruda gün ışığını ne kadar aldıklarıdır. Yeterince gün ışığı almayan kişilerde D vitamini kaynakları tükenir. Yumurta sarısı, bazı mantarlar, somon, sardalya ve tahıllar gibi zenginleştirilmiş gıdalar dahil olmak üzere belirli gıdalarda az miktarda D vitamini bulunur.
KAN ŞEKERİ SEVİYENİZ NE DURUMDA?
Kan şekeri, dengeli bir yemekten sonra hafifçe yükselir ve ardından yavaş yavaş geri gelir, protein, yağ ve lif içermeyen, esas olarak karbonhidratlara/şekere dayalı bir yemek veya atıştırmalık tükettiğimizde bunun kan şekerinde ani bir artışa ve ardından daha dramatik bir çöküşe neden oluyor. Kan şekerindeki düşüş, enerji düşüşlerine, baş ağrılarına , ruh hali değişimlerine ve isteklere yol açabilir.
İDEAL KİLONUZDA MISINIZ?
Beslenme Danışmanı Kim Plaza'ya göre, Kilo alımı, kendimizi daha yorgun hissetmemize ve fiziksel aktiviteye katılmak için daha az motive olmamıza neden olabilir.
YEMEK SAATLERİNİZ DÜZENLİ Mİ?
Kim, "Yemekleri ve atıştırmalıkları etkili bir şekilde zamanlamak, düzenli sindirimi, kan şekeri dengesini ve dolayısıyla enerji seviyelerini destekleyebilir" diyor. "Enerjideki düşüşlerin yanı sıra mide ekşimesi, hazımsızlık ve şişkinlik gibi bazı sindirim sorunları, yeme düzeninizin bozuk olduğunun bir işareti olabilir." Gün boyunca düzenli aralıklarla yemek yiyerek ve kek, bisküvi gibi şeker içeriği yüksek yiyeceklerden ve atıştırmalıklardan kaçınarak bu düşüşlerden kurtulmayı deneyebilirsiniz.
"Bunlar başlangıçta kan şekerimizi ve enerji seviyelerimizi yükseltir, ancak daha sonra çok hızlı bir şekilde (bir hız treni gibi) tekrar düşer ve bizi birkaç saat içinde daha fazla enerji yakıtlı yiyecek veya içecek için aç bırakır."
UYKUNUZ DÜZENLİ Mİ?
Kim , "Düzenli bir uyku düzeni aynı zamanda enerji seviyelerini de destekleyebilir, bu nedenle enerji seviyenizi dikte eden şeyin sadece uyku saatlerinin sayısı olduğunu düşünmeyin" diyor.
"Uyku düzeni (bazen sirkadiyen ritim olarak adlandırılır) büyük ölçüde gün ışığına maruz kalmamızla belirlenir.
"Uyanma saatlerimiz ne kadar dalgalanırsa, hormonlarımızın bize yetişmek için o kadar fazla uyum sağlaması gerekecek.
"Bu dalgalanma, kendimizi sersemlemiş hissetmemize ve önümüzdeki gün için enerji eksikliği yaşamamıza neden olabilir."
MAGNEZYUM SEVİYENİZ YETERLİ SEVİYEDE Mİ?
Magnezyum, sinir sistemini ve vücuttaki enerji üretimini desteklemek için önemli bir mineraldir. Magnezyum eksikliği yorgunluğa ve düşük enerji seviyelerine yol açabilir.
GÜN İÇİNDE HİSSEDİLEN HALSİZLİK NASIL GEÇER?