Sürekli yorgun ve halsiz hissedenler dikkat! Dinç olmanın sırrı bu uyarıda…

Beslenme Danışmanı Kim Plaza'ya göre, Kilo alımı, kendimizi daha yorgun hissetmemize ve fiziksel aktiviteye katılmak için daha az motive olmamıza neden olabilir.

YEMEK SAATLERİNİZ DÜZENLİ Mİ?

Kim, "Yemekleri ve atıştırmalıkları etkili bir şekilde zamanlamak, düzenli sindirimi, kan şekeri dengesini ve dolayısıyla enerji seviyelerini destekleyebilir" diyor. "Enerjideki düşüşlerin yanı sıra mide ekşimesi, hazımsızlık ve şişkinlik gibi bazı sindirim sorunları, yeme düzeninizin bozuk olduğunun bir işareti olabilir." Gün boyunca düzenli aralıklarla yemek yiyerek ve kek, bisküvi gibi şeker içeriği yüksek yiyeceklerden ve atıştırmalıklardan kaçınarak bu düşüşlerden kurtulmayı deneyebilirsiniz.

"Bunlar başlangıçta kan şekerimizi ve enerji seviyelerimizi yükseltir, ancak daha sonra çok hızlı bir şekilde (bir hız treni gibi) tekrar düşer ve bizi birkaç saat içinde daha fazla enerji yakıtlı yiyecek veya içecek için aç bırakır."