Tahta kaşıkları kirden arındıran en etkili yöntem! Çıkan kirli suya inanamayacaksınız...

Mutfakta en sık kullandığımız ürünlerin başında gelen tahta kaşıklar, kullanım açısından hem pratik hem de sağlıklı bir seçenektir. Tahta kaşık kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen kurallarıdır. Tahta kaşıkların doğrudan bulaşık makinesine atılması birçok bakterinin içinde yuvalanmasına neden olur ve bu bakteriler yemek pişirme esnasında yemeğe geçebilir. Peki, tahta kaşıklar nasıl temizlenmelidir? İşte tahta kaşıkları temizlemenin en etkili yolları…

Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:26 PAYLAŞ ABONE OL

Tahta kaşıkları temizlerken dikkat etmeniz gereken en önemli konu, elde yıkamanızdır. Tahta kaşıkları elde yıkadığınızda hem bakteri oluşumunu engellemiş olursunuz hem de kullanım ömrünü uzatırsınız. Sıcak su ve çok az bir deterjanla her kullanım sonrası yıkayabilirsiniz. Kurumadan kaldırmanız küf oluşumuna neden olabilir bu nedenle iyice kurumasını beklemelisiniz.

LİMON VE TUZ KARIŞIMI: Tahta kaşıkların temizlenmesinde kullanılan limon ve tuz karışımı, bakteriden arındırır ve bakteri oluşumunu engeller. Birkaç damla limon suyunu sıkın üzerine bir miktar tuz ekleyin ve macunumsu bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bu karışımla tahta kaşıklarınızı ovun. Bir süre beklettikten sonra ılık suyla durulayın ve kurumaya bırakın.