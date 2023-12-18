Tahta kaşıkları kirden arındıran en etkili yöntem! Çıkan kirli suya inanamayacaksınız...

Tahta kaşıkları temizlerken dikkat etmeniz gereken en önemli konu, elde yıkamanızdır. Tahta kaşıkları elde yıkadığınızda hem bakteri oluşumunu engellemiş olursunuz hem de kullanım ömrünü uzatırsınız. Sıcak su ve çok az bir deterjanla her kullanım sonrası yıkayabilirsiniz. Kurumadan kaldırmanız küf oluşumuna neden olabilir bu nedenle iyice kurumasını beklemelisiniz.
LİMON VE TUZ KARIŞIMI:
Tahta kaşıkların temizlenmesinde kullanılan limon ve tuz karışımı, bakteriden arındırır ve bakteri oluşumunu engeller. Birkaç damla limon suyunu sıkın üzerine bir miktar tuz ekleyin ve macunumsu bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bu karışımla tahta kaşıklarınızı ovun. Bir süre beklettikten sonra ılık suyla durulayın ve kurumaya bırakın.
SİRKE VE SU KARIŞIMI:
Sirkenin doğal mikrop öldürücü olduğu herkesçe biliniyor. Bir kaba sirke ve su ekleyin. Üzerine tahta kaşıklarınızı koyun ve en az yarım saat bekletin. Çıkan suya siz de inanamayacaksınız. Son aşamada duruladıktan sonra kurumaya bırakın.
KARBONAT VE SU KARIŞIMI:
Bir kaba karbonat ve su ekleyin üzerine tahta kaşıkları koyun. Tahta kaşıklarınızdaki lekelerin ve kokunun gittiğini göreceksiniz. Son aşama olarak durulayıp kurulayın.
DOĞAL YAĞLARLA BAKIM YAPIN
Doğal limon yağı ile tahta kaşıklarınızın bakımını yapabilirsiniz. Bir beze birkaç damla limon yağı dökün ve tahta kaşıklarınızın yüzeyini ovun. Tahtanın nemini koruyan bu yöntem sayesinde çatlama ve deformasyonu önlemiş olacaksınız.