Tansiyon değerlerini korumak için nelere dikkat edilmelidir?

Kan basıncı, kan damarlarınızın (arterler) duvarlarına karşı kan basıncının veya kuvvetinin bir ölçüsüdür. Tansiyon değeriniz iki ölçüme dayanır. En üst sayı (sistolik), kalbiniz kasıldığında ve kanı atardamarlardan ittiğinde basıncın ölçüsüdür. Alt (diyastolik) sayı, kalbiniz atımlar arasında rahatladığında basıncın ölçüsüdür. Üç farklı kan basıncı kategorisi vardır: düşük risk (120 / 80), orta risk (121-134 / 80-84), yüksek risk (135+ /85+).
YÜKSEK TANSİYON NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Hipertansiyon tedavisi, kan basıncınızın ne kadar yüksek olduğuna, yaşam tarzınıza ve risk faktörlerine bağlıdır. Yüksek kan basıncı için amaç, kan basıncınızın klinik hipertansiyona dönüşmesini engellemektir. Bu aşamada herhangi bir ilaca gerek yoktur. Tedavi için şunlar önerilebilir:
TANSİYONU KONTROL ETMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLEBİLİR?
Sağlıklı tansiyon rakamlarına sahip olsanız bile, tansiyonunuzu normal aralıkta tutmak için önleyici tedbirler almak önemlidir. Bu, hipertansiyon, kalp hastalığı ve yüksek tansiyonun diğer komplikasyonlarını geliştirme riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.
Yaşlandıkça, önleme daha da önemli hale gelir. Sistolik basınç, 50 yaşından sonra yükselme eğilimi gösterir ve koroner kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıkların riskini tahmin etmede çok daha önemlidir.
SODYUM (TUZ) ALIMINIZI AZALTIN
Kalp-sağlıklı bir diyet uygulamak istiyorsanız, günde 2.300 miligramdan (mg) fazla sodyum tüketmemeye çalışın. Halihazırda hipertansiyonunuz varsa, sodyum alımınızı günde 1.500 mg'ın altına düşürmeniz gerekebilir. Yemeklerinize tuz eklemeyerek başlayın. İşlenmiş gıdaları da sınırlayın, çünkü genellikle çok fazla sodyum içerirler.
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Tutarlılık, sağlıklı bir kan basıncı okumasını sürdürmenin anahtarıdır. Her gün 20 ila 30 dakika egzersiz yapmak, yalnızca hafta sonları birkaç saatten daha iyidir.
İDEAL KİLODA KALIN
Zaten ideal kilodaysanız, korumaya devam edin. Değilse, yönetmek için adımlar atın. 5 ila 10 kilo vermek bile kan basıncı düzenlemeye yardımcı olur.
KAFEİN ALIMINIZI AZALTIN
Kafein tansiyonunuzu etkileyen unsurlar arasında yer alır.
STRESİNİZİ SAĞLIKLI YOLLARLA YÖNETİN
Egzersiz, yoga, derin nefes egzersizleri ve hatta 10 dakikalık meditasyon seansları yardımcı olabilir.
ALKOL ALIMINIZI SINIRLAYIN VE SİGARAYI BIRAKIN
Alkolü azaltın veya alkol almayı tamamen bırakın. Sigarayı bırakmak veya azaltmak önemlidir.
YÜKSEK TANSİYONUN KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?
Tedavi edilmeyen veya kötü yönetilen yüksek tansiyon, ciddi ve hatta yaşamı tehdit eden sorunlara neden olabilir. Organlarınıza olduğu kadar kan damarlarınıza da zarar verebilir. Hipertansiyonunuz ne kadar uzun süre tedavi edilmezse, vücudunuza o kadar fazla zarar verebilir ve sağlığınızı etkileyebilir.
YÜKSEK TANSİYONUN OLASI KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?
Kalp krizi ve felç: Devam eden hipertansiyon, arterlerinizin kalınlaşmasına ve sertleşmesine neden olarak kalp krizi veya felç riskinizi artırabilir.
Kalp yetmezliği: Arterleriniz kalınlaştığında ve sertleştiğinde, kalbinizin tüm vücudunuza kan pompalamak için daha fazla çalışması gerekir. Bu, kalp kasınızın kalınlaşmasına ve sonunda kalp yetmezliğine yol açabilir.
Aort anevrizması: Yüksek kan basıncı, kan damarlarınızın zayıflamasına ve zayıflamış noktada balonlaşmasına neden olarak anevrizmanın oluşmasına neden olabilir. Anevrizma yırtılması, yaşamı tehdit edebilir.
Böbrek yetmezliği: Yüksek tansiyon böbreklerinizin etrafındaki atardamarlara zarar verebilir. Bu, böbreklerinizin kanınızı ne kadar iyi filtreleyebileceğini etkileyebilir.
Görme kaybı: Yüksek tansiyon, gözlerinizdeki kan damarlarına zarar verebilir.
Periferik arter hastalığı: Sertleşmiş atardamarlar, kanın, bacaklarınız ve ayaklarınız gibi, kalbinizden daha uzak olan vücut bölgelerine ulaşmasını zorlaştırabilir.
Cinsel işlev bozukluğu: Yüksek tansiyon, erkeklerde erektil disfonksiyona ve kadınlarda düşük libidoya neden olabilir.
Vasküler demans: Daralmış veya sertleşmiş arterler beyninize giden kan akışını kısıtlayabilir ve bu da vasküler demans olarak bilinen bir tür demans riskinizi artırabilir. Bu tip bunama ayrıca felçten de kaynaklanabilir.
PEKİ YA ÇOK DÜŞÜK TANSİYON?
Düşük tansiyon hipotansiyon olarak bilinir. Yetişkinlerde, 90/60 mm Hg veya daha düşük bir kan basıncı okuması genellikle hipotansiyon olarak kabul edilir. Hipotansiyon tehlikeli olabilir çünkü çok düşük kan basıncı vücudunuza ve kalbinize yeterince oksijenli kan sağlamaz.
Hipotansiyonun bazı potansiyel nedenleri şunları içerebilir:
Hipotansiyona genellikle baş dönmesi eşlik eder. Kan basıncınızı normal bir aralıkta tutmak, kalp hastalığı ve felç gibi komplikasyonları önlemenin en önemli yoludur.