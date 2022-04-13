Tansiyon değerlerini korumak için nelere dikkat edilmelidir?

YÜKSEK TANSİYONUN OLASI KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Kalp krizi ve felç: Devam eden hipertansiyon, arterlerinizin kalınlaşmasına ve sertleşmesine neden olarak kalp krizi veya felç riskinizi artırabilir.

Kalp yetmezliği: Arterleriniz kalınlaştığında ve sertleştiğinde, kalbinizin tüm vücudunuza kan pompalamak için daha fazla çalışması gerekir. Bu, kalp kasınızın kalınlaşmasına ve sonunda kalp yetmezliğine yol açabilir.

Aort anevrizması: Yüksek kan basıncı, kan damarlarınızın zayıflamasına ve zayıflamış noktada balonlaşmasına neden olarak anevrizmanın oluşmasına neden olabilir. Anevrizma yırtılması, yaşamı tehdit edebilir.

Böbrek yetmezliği: Yüksek tansiyon böbreklerinizin etrafındaki atardamarlara zarar verebilir. Bu, böbreklerinizin kanınızı ne kadar iyi filtreleyebileceğini etkileyebilir.

Görme kaybı: Yüksek tansiyon, gözlerinizdeki kan damarlarına zarar verebilir.

Periferik arter hastalığı: Sertleşmiş atardamarlar, kanın, bacaklarınız ve ayaklarınız gibi, kalbinizden daha uzak olan vücut bölgelerine ulaşmasını zorlaştırabilir.

Cinsel işlev bozukluğu: Yüksek tansiyon, erkeklerde erektil disfonksiyona ve kadınlarda düşük libidoya neden olabilir.

Vasküler demans: Daralmış veya sertleşmiş arterler beyninize giden kan akışını kısıtlayabilir ve bu da vasküler demans olarak bilinen bir tür demans riskinizi artırabilir. Bu tip bunama ayrıca felçten de kaynaklanabilir.

PEKİ YA ÇOK DÜŞÜK TANSİYON?

Düşük tansiyon hipotansiyon olarak bilinir. Yetişkinlerde, 90/60 mm Hg veya daha düşük bir kan basıncı okuması genellikle hipotansiyon olarak kabul edilir. Hipotansiyon tehlikeli olabilir çünkü çok düşük kan basıncı vücudunuza ve kalbinize yeterince oksijenli kan sağlamaz.

Hipotansiyonun bazı potansiyel nedenleri şunları içerebilir:

Kalp sorunları

Dehidrasyon

Gebelik

Kan kaybı

Şiddetli enfeksiyon (septisemi)

Şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi)

Yetersiz beslenme

Endokrin sorunları

Bazı ilaçlar

Hipotansiyona genellikle baş dönmesi eşlik eder. Kan basıncınızı normal bir aralıkta tutmak, kalp hastalığı ve felç gibi komplikasyonları önlemenin en önemli yoludur.