Tansiyon hastalarına kritik uyarı: Bu bitkiye dikkat!

Çay denildiğinde hemen herkesin aklına siyah ya da yeşil çay geliyor. Bu nedenle çay bitkisi dışındaki bitkilerden hazırlanan çaylar için de bitkisel çay ifadesi kullanılıyor. Bitkisel çayların tamamı çok farklı bitkilerden, çiçeklerden ve meyvelerden elde edilirken, iki veya daha fazla bitkiden elde edilerek paketlenen çaylar için ise 'karışık bitkisel çay' ifadesi kullanılıyor. Covid-19 sürecinde pek çok yerde olduğu gibi ülkemizde de karışık bitkisel çay tüketiminin arttığını ifade eden Nefroloji Uzmanı Serkan Yıldız, karışık çay paketlerinin içeriğindeki tehlikeye dikkati çekti.

'HİPERTANSİYONU OLANLAR ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ'

Meyanın aslen baklagiller ailesinden çalı türü bir bitki olduğunu belirten Uzm. Dr. Serkan Yıldız, anavatanı Rusya ve Çin olan bu bitkinin ülkemizde de yetiştiğini, köklerinin çok farklı kullanım alanı olduğunu belirtip, "Meyanın en yaygın kullanım şekli kaynatılarak çay olarak tüketilmesidir. Bunun dışında tatlı olduğu için şerbet olarak da tüketiliyor. Sindirim ve solunum sistemine, soğuk algınlığına iyi geldiği, ağrı kesici özelliği bulunduğu ve hatta saç ve cilt güzelliğine de katkıda bulunduğu düşünülüyor. Ancak bu noktada bu bitkinin hiç de masum olmadığını söylememiz gerekiyor. Meyan bitkisi, böbreklerde tuz tutulumuna ve potasyumun atılımına yol açarak kan basıncı yani tansiyon yüksekliğine neden olur. Meyan çok kolay ulaşılabilen ama gerçekte çok da tehlikeli bir bitki" dedi.