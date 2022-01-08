Tatlı bağımlılığının 12 işaretine dikkat!

Dr.Fevzi Özgönül tatlı bağımlısı olupta farkında olmayanlara önemli açıklamalar yaptı.Dr.Özgönül ,'Su içmeyi hiç sevmiyorsanız, suyun tadı size acı geliyorsa veya çay ve kahve içerken mutlaka şeker ekliyorsanız dikkat edin tatlı bağımlısı olabilirsiniz.'dedi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 08.01.2022 14:06

Dr.Fevzi Özgönül, 'Tatlı bağımlılığı aslında sigara,alkol veya madde bağımlılığından bile tehlikelidir ve daha çok hastalanmamıza neden olur ama biz tatlı bağımlısımıyız onu bile fark edemiyoruz.'dedi.

Tatlı bağımlılığı o kadar kötüdür ki, dumanı isi yoktur, kişide çok büyük davranış değişikliği yapmaz dolayısı ile hiç kimseye sezdirmeden her yerde her ortamda bu bağımlılığı devam ettirebilirler. Ancak kişi kendisi bu bağımlılığı fark edip önlem almak isteyebilir. TATLI BAĞIMLISI OLDUĞUMUZU NASIL MI ANLARIZ? 1- Çay ve kahve içerken mutlaka şeker ekliyorsanız 2- İçeceklerinizi genelde şekerli içeceklerden seçiyorsanız 3- Yemeklerden sonra mutlaka bir tatlı isteği geliyorsa 4- Çay veya kahve içerken yanında mutlaka bir şeyler yemek istiyorsanız 5- Sık başınız ağrıyor ve tatlı bir şey yediğinizde baş ağrınız geçiyorsa