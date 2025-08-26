Tatlı krizlerine hızlı çözüm! 10 dakikada hazırlanan ev yapımı dondurma

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hepimizin bayılarak yediği ancak annelerimizin meşhur söylemiyle hangi hijyenik koşullarda yapıldığını bilmediğimiz dondurmayı evde yapmayı deniyoruz. Malum, yaz sıcakları epey bunaltıyor; biz de evde dondurma yaptık. O kadar nefis ve hafif oldu ki, yazın kavurucu sıcaklarında bir nebze ferahlamak istiyorsanız, siz de deneyin. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

ACIBADEM KURABİYELİ DONDURMA

MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Acıbadem kurabiyesi

YAPILIŞI: Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Karışımı karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp vanilya çubuğunu çıkarıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Ardından kabın içinde kremayı çırpıyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra başka bir karıştırma kabının içinde yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana kadar çırpıyoruz. Bu yumurtalı karışımı pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Ardından soğutuyoruz. Hazırladığımız tüm malzemeleri birbirine karıştırdıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yavaş yavaş yediriyoruz. Üzerini spatula ile düzleyip streç filmle kapattıktan sonra dondurucuda 8-10 saat soğutuyoruz.

ÇİLEKLİ SÜZME YOĞURTLU DONDURMA

MALZEMELER

300 gr. süzme yoğurt

200 gr. pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

200 ml. krema

1 çay kaşığı toz salep

1 kase taze çilek

YAPILIŞI:

Süzme yoğurdu ve pudra şekerini çırpıyoruz. Ayrı bir kapta kremayı çırpıyoruz. Çırptığımız kremayı süzme yoğurtlu karışımın içine ilave ediyoruz ve toz salebi ekleyerek mikserle çırpıyoruz. Dondurma karışımına çilekleri ekliyoruz. Cam bir kase ya da kek kalıbını streç filmle kaplayıp karışımı aktarıyoruz. Üzerini spatula ile düzleyip streç filmle kapattıktan sonra dondurucuda 8-10 saat soğutuyoruz.

FINDIKLI DONDURMA

MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

1 kase iç fındık

YAPILIŞI: Süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Ardından bir karıştırma kabının içinde kremayı çırpıyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra başka bir karıştırma kabının içinde yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Bu yumurtalı karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp, yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Ardından cam kaseyi soğuk su dolu bir kabın içine alarak soğutuyoruz. Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı, karıştırarak ekliyoruz. En son yumuşatılmış fındığı ilave edip, kıvamını ayarlıyoruz. Tüm malzemeler karıştıktan sonra karışımı, çırptığımız kremanın içine yediriyoruz. Bir kek kalıbının ya da cam kasenin içini streç filmle kaplayıp, hazırladığımız dondurma karışımını içine aktarıyoruz. Üzerini spatula ile düzleyip streç filmle kapattıktan sonra dondurucuda minimum 8-10 saat arası bekletiyoruz.