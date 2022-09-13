Tek duvarı 35 saniyede boyamak mı? Herkesin aradığı boya ustası sosyal medyada milyonların gözdesi oldu

Evinizi yepyeni bir hale dönüştürmenin en iyi yöntemlerinden biri, ev boyama işlemi. Özellikle birçok insanın evlerinin duvarlarını boyama konusunda çok zaman harcaması, bu konudan vazgeçmesinin en büyük sebebi. Fakat sosyal medyadaki bir kişi aslında saniyeler içinde duvar boyanabildiğini gösterdi. İşte ayrıntıları…

Bir sosyal medya kullanıcısı 35 saniyede duvar boyama videosu ile viral haline geldi. Tamamen nötr bir tonda olan duvarı, kısa sürede parlak bir pembeye dönüştürmesi, birçok insanın defalarca izlediği bir videoya dönüştü.

Videoda, adam işini bitirebilmek için sadece bir boya rulosu kullandığı görülüyor. Duvarda kenar çizgileri önceden belirlenmesinin ardından, tüm duvarı saniyeler için boyuyor.

Video, bir milyondan fazla kez izlendi ve 23.000'den fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Bir yatak odasını bile boyamak için üç gününü harcadığını belirten bir kullanıcının ardından, bir başka kullanıcı eğer böyle bir yeteneği olsa her hafta evini farklı renklere boyayacağını söyledi. Takipçilerin bir kısmı ise videoda kullanılan boya rolusunun hangi marka olduğunu merak ederek adamın yeteneğinin yanı sıra kullanılan malzemenin de bu konuda etkili olduğunu belirtti.