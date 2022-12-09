Tek eliyle araba kullanıyor, saçlarını topluyor: Tek koluyla yaşama tutunan kadının ilham veren hikayesi...

Şimdi sağ tarafında hemipleji(inme) ile yaşıyor. Bu durum vücudun bir tarafında zayıflık ve hareket eksikliğine neden oluyor.

Bu sakatlıkla büyüyen Chiara, yaşlandıkça inme mağdurları için çok büyük bir kaynak ve bilgi eksikliği olduğunu fark etti ve kendisinde benzer şeyler yaşayan başka birini bulamadığı için Instagram ve Youtube'da içerik paylaşmaya karar verdi.

Chiara bu nedenle vücudunun sağ tarafını hareket ettiremiyor ve kolunu neredeyse hiç kullanamıyor. Ancak kendisi her şeyi tek eliyle yapmayı öğrendiğini söylüyor.

Kendini şöyle anlatıyor: "Ben daha küçükken felçler hakkında, özellikle de gençler bireylerin bu durumda yaşadıkları hakkında çok fazla bilgi yoktu. Bunun sonucunda ise kendiliğinden gelişti. Instagram'da bir elimle saçımı nasıl yaptığım gibi bir sürü soru alırdım ve bununla ilgili paylaşımlar yapardım."

Chiata 27 yaşındaki ve kararlı bir şekilde, felçten nasıl sağ kurtulduğuna dair ilham veren öyküsünü her gün daha fazla insanla paylaşıyor. Bu sayede kendisiyle benzer durumda olan ve onun hayatını merak eden takipçilerine de günlük yaşamının çeşitli yönlerini, örneğin, özel olarak uyarlanmış bir araba kullanarak nasıl araba kullandığını ve yalnızca bir koluyla teknolojinin okumasına ve yazmasına nasıl yardımcı olduğunu anlatan videolarda yayınlamaya başladı.

İzleyicilerinden büyük bir sevgi ve destek gördü. Buna diğer inme hastalarından ve diğer benzer engellerden mustarip insanlardan gelen sevgi mesajları da dahildi ve onlara nasıl biraz daha bağımsız olabileceklerine dair küçük tüyolar ve püf noktaları gösterdiği için ona teşekkür ediyordu.