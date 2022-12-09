Tek eliyle araba kullanıyor, saçlarını topluyor: Tek koluyla yaşama tutunan kadının ilham veren hikayesi...

Şimdi sağ tarafında hemipleji(inme) ile yaşıyor. Bu durum vücudun bir tarafında zayıflık ve hareket eksikliğine neden oluyor.
Chiara bu nedenle vücudunun sağ tarafını hareket ettiremiyor ve kolunu neredeyse hiç kullanamıyor. Ancak kendisi her şeyi tek eliyle yapmayı öğrendiğini söylüyor.
Ancak maalesef felç nedeniyle edinilmiş disleksi de yaşayan Chiara okuyup yazamıyor.
Bu sakatlıkla büyüyen Chiara, yaşlandıkça inme mağdurları için çok büyük bir kaynak ve bilgi eksikliği olduğunu fark etti ve kendisinde benzer şeyler yaşayan başka birini bulamadığı için Instagram ve Youtube'da içerik paylaşmaya karar verdi.
Kendini şöyle anlatıyor: "Ben daha küçükken felçler hakkında, özellikle de gençler bireylerin bu durumda yaşadıkları hakkında çok fazla bilgi yoktu. Bunun sonucunda ise kendiliğinden gelişti. Instagram'da bir elimle saçımı nasıl yaptığım gibi bir sürü soru alırdım ve bununla ilgili paylaşımlar yapardım."
Chiata 27 yaşındaki ve kararlı bir şekilde, felçten nasıl sağ kurtulduğuna dair ilham veren öyküsünü her gün daha fazla insanla paylaşıyor. Bu sayede kendisiyle benzer durumda olan ve onun hayatını merak eden takipçilerine de günlük yaşamının çeşitli yönlerini, örneğin, özel olarak uyarlanmış bir araba kullanarak nasıl araba kullandığını ve yalnızca bir koluyla teknolojinin okumasına ve yazmasına nasıl yardımcı olduğunu anlatan videolarda yayınlamaya başladı.
İzleyicilerinden büyük bir sevgi ve destek gördü. Buna diğer inme hastalarından ve diğer benzer engellerden mustarip insanlardan gelen sevgi mesajları da dahildi ve onlara nasıl biraz daha bağımsız olabileceklerine dair küçük tüyolar ve püf noktaları gösterdiği için ona teşekkür ediyordu.
"Birçok güzel yanıtlar aldım. Ebeveynlerden, artık çocuklarının bağımsız olduğuna ve benim buna yardımcı olduğuma dair çok sayıda mesaj aldım. Sadece 20'li yaşlarından sonra değil daha küçük yaşlarda da felç geçiren insanlara da yardım edebileceğimi gördüm. Felç geçirmiş genç insanlardan da mesajlar alıyorum."
Chiara, inme geçiren diğer gençlere destek sunabileceğini görmekten çok hoşlandığını itiraf etti ve şöyle dedi: "Bu kadar çok insana yardım edebildiğim için kendimi mutlu hissediyorum."
"Gençlerin felç geçirmesi konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olmak istedim ve ayrıca gençlerin bağımsız olabilmeleri için bir yol bulmalarına yardımcı olmak istedim. Benim için bu her zaman ana hedefim oldu. Bağımsız olmak. "
Yakın bir zamanda ise Chiara'nın çalışmaları bir hayır kurumu olan Different Strokes tarafından keşfedildi. Bu ulusal hayır kurumu yalnızca felçten kurtulan 65 yaşın altındaki gençlerle çalışmakta ve onları desteklemektedir. Lauren Hartney, Milton Keynes merkezli hayır kurumunun bir parçasıdır ve derneğin amacını şöyle anlatmakta: "Çok yönlü hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden duygusal destek veriyoruz, sosyal gruplarımız var, birçok çevrimiçi etkinlik yapıyoruz. Bu hayır kurumunun ana odak noktası akran desteğidir."
"Burada çalışan tüm gönüllülerin inme mağdurları ya da inmelerle yakın kişisel bağlantıları vardır. Bu nedenle, bu kişisel deneyimleri, bu durumu yaşayan diğer insanlara yardım etmek için kullanıyorlar."
Lauren bir gün Chiara'nın kanalıyla karşılaştığını söylüyor ve hayır kurumunu temsil etmek için mükemmel bir aday olduğunu anlamış. Chiara şimdi Different Strokes ile çalışıyor ve hayır kurumuyla işbirliği için de bir dizi video yayınlıyor.
Lauren, bu bireylerin çoğu zaman en çok günlük görevlerle mücadele ettiğini, bu nedenle videolarında Chiara'nın saçlarını tek elle saçlarını nasıl topladığı ya da kot pantolonunun düğmesi nasıl bağladığı ve makyajını nasıl yaptığı gibi her gün yaptığımız şeyleri nasıl yaptığını başkalarına gösterdiğini söylüyor.
Videolar, felçten sonra hayatına devam eden diğer kişilerin videolar hakkında yorum yapması ve hem Chiara'ya hem de Different Strokes'a teşekkür mesajları göndermesiyle topluluktan büyük destek aldı.
Laura videolar hakkında şunları söyledi: "'Kızım felç geçirdi ve şimdi yürümeye başlayan bir çocuk ve bu bana onun bağımsız olabileceğine dair umut veriyor" gibi yorumlar yapan insanlar oldu. Bence Chiara'nın getirdiği kalite ve umut insanlar için ölçülemez."
Chiara, iyileşmekte zorluk çeken diğer bireylerle de tavsiyesini paylaşıyor: "Kendinize karşı sabırlı olun, çünkü sonuçta olmak istediğiniz yere varacaksınız. Bunun pratik gerektirdiğini biliyorum, ama ne kadar çok pratik yaparsanız bunu yapmak daha kolay olacaktır. Kararlı olun ve yapabileceğinize inanın."