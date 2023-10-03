Tek lokmasıyla beyni bitiriyor! Dünyanın en zararlı yiyeceği olarak biliniyor...

AŞIRI TUZLU GIDALAR:

Cips, abur cuburlar, soslar gibi birçok besin aşırı miktarda tuz içerir. Tuz yeterli ve dengeli tüketildiğinde sağlıklı olsa da fazla tüketildiğinde beyin başta olmak üzere birçok organı etkiliyor. Tansiyona sebep olan aşırı tuz tüketimi, kalp hastalıklarını beraberinde getiriyor.