Tek lokmasıyla beyni bitiriyor! Dünyanın en zararlı yiyeceği olarak biliniyor...

Asla tüketilmemesi gereken besinler şöyle;
BULYON:
Bulyonların içeriğinde bulunan Mono Sodyum Gluatamat (MSG), sinir sistemini doğrudan etkiliyor. Yemeğin lezzetli olmasını sağlayan ancak vücuda zararları oldukça fazla olan bulyonlar, sık tüketildiğinde kalp damar hastalıklarını beraberinde getiriyor. Vücutta yağ birikimine neden olduğu için obeziteye neden oluyor.
KIZARTMA:
Besinlerin pişirilme tekniği sağlığa olan faydalarını etkiliyor. Örneğin; fırında ızgara şeklinde pişirildiğinde oldukça sağlıklı olan patates, bol yağda kızartıldığında oldukça sağlıksız bir yemeğe dönüşüyor.
ŞEKERLİ GIDALAR:
Diyabetin bir numaralı sebebi olan şeker tüketimi, aynı zamanda beyni de etkiliyor. Fazla şeker tüketimi, beyin hücrelerini öldürüyor.
AŞIRI TUZLU GIDALAR:
Cips, abur cuburlar, soslar gibi birçok besin aşırı miktarda tuz içerir. Tuz yeterli ve dengeli tüketildiğinde sağlıklı olsa da fazla tüketildiğinde beyin başta olmak üzere birçok organı etkiliyor. Tansiyona sebep olan aşırı tuz tüketimi, kalp hastalıklarını beraberinde getiriyor.
HAZIR GIDALAR:
Hazır çorbalar, hazır konserveler, hazır soslar gibi besinler faydadan çok zarar sağlıyor. Pratikliği nedeniyle tercih edilse de sık tüketildiğinde beyin hücrelerini etkileyerek bilişsel fonksiyonları bozuyor.
MARGARİN:
Genellikle kek, börek ve kurabiye yapımında kullanılan margarin fazla tüketildiğinde kalp damarlarını tıkayarak birçok hastalığa neden oluyor. Margarin yerine tereyağı tüketilmesi öneriliyor.
KAHVALTILIK GEVREKLER:
Sabahları hem pratik olması hem de daha az kalorili olması nedeniyle tercih edilen gevrekler, şekerli ve katkı maddeliyse vücudun dengesini bozmaya başlıyor.
TATLANDIRICILAR:
Kanserden diyabete birçok hastalığa neden olduğu iddia edilen tatlandırıcılar, beyin hücrelerini olumsuz etkileyerek hafıza sorunlarına neden oluyor.