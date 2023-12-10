Tek soruluk test: Telefon kilidiniz zekanızı ele veriyor! Zeki mi yoksa lider misiniz?

TELEFON ŞİFRENİZ PİN KODUNDAN OLUŞUYORSA Telefon şifresi olarak pin kodu tercih eden kişiler genelde disiplinli yaklaşımlarıyla dikkat çeker. Bu kişiler en küçük detaylara bile önem gösteren aşırı titiz bireylerdir. Genelde problemleri kendi içlerinde çözmeyi tercih ederler ve güçlü karakterleri vardır. Sorunlarına buldukları çözümler ise yüksek zekalarını gözler önüne serer.

TELEFON ŞİFRENİZ PARMAK İZİ OKUMASI İSE Telefon şifresi olarak parmak izi kullananlar yüksek özgüvenleri ile hemen fark edilen kişiler olabilir. Geniş bir sosyal çevreleri vardır ve ne istediklerinden genelde emin bir yapıları vardır. Kriz anlarında sakin kalan kişilerdir ve bu nedenle liderlik özellikleri yüksektir.