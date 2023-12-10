Tek soruluk test: Telefon kilidiniz zekanızı ele veriyor! Zeki mi yoksa lider misiniz?

Hazırlanan bu testte karakterinize dair farkında olmadıklarınızı keşfedebilirsiniz. Tek cevap vermeniz gereken soru "Telefon kilidinizin nasıl olduğu". 3 farklı seçenekle sunulan cevaplardan size uygun olanını seçerek karakteriniz ve lider özellikleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.
Liderlik özellikleri ve zeka hakkında fikir edinebileceğiniz bu testin bilimsel %100 sonuç vermediğini belirtelim. Bu test sadece kendinize dair bir fikir edinmek adına çözebileceğiniz pratik bir yöntem.
TEK SORULUK KİŞİLİK TESTİ
Telefon kilidinizi nasıl tercih ettiğinizden yola çıkarak hazırlanan bu testi saniyeler içerisinde çözmeniz mümkün. Aşağıdaki seçeneklerden sizin için en uygun olanını seçip lliderlik ve zeka özelliklerinize yönelik değerlendirmeyi okuyabilirsiniz.
TELEFON ŞİFRENİZ PİN KODUNDAN OLUŞUYORSA
Telefon şifresi olarak pin kodu tercih eden kişiler genelde disiplinli yaklaşımlarıyla dikkat çeker. Bu kişiler en küçük detaylara bile önem gösteren aşırı titiz bireylerdir. Genelde problemleri kendi içlerinde çözmeyi tercih ederler ve güçlü karakterleri vardır. Sorunlarına buldukları çözümler ise yüksek zekalarını gözler önüne serer.
TELEFON ŞİFRENİZ PARMAK İZİ OKUMASI İSE
Telefon şifresi olarak parmak izi kullananlar yüksek özgüvenleri ile hemen fark edilen kişiler olabilir. Geniş bir sosyal çevreleri vardır ve ne istediklerinden genelde emin bir yapıları vardır. Kriz anlarında sakin kalan kişilerdir ve bu nedenle liderlik özellikleri yüksektir.
TELEFON ŞİFRENİZ ŞEKİL OLARAK GİRİLİYORSA
Yaratıcı ve sosyal yetileri yüksek bu kişiler özgürlüklerinden de ödün vermeyi sevmezler. Dışardan güçlü dursalar da içsel olarak hassas bir yapıya sahip olabilirler. Bu kişiler sorunlara getirdikleri farklı bakış açıları ile kıvrak zekalarını her zaman gösterirler.