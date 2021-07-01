Uzman isim ikizlerin genetik yapısını değerlendirdi...

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde birlikte öğrenim gören tek yumurta ikizleri Betül ve Aytül Arslan, aynı dereceyle bölüm birinciliğini paylaştı. İkiz kardeşler, mezuniyet töreniyle sağlık ordusuna ilk adımı attı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Mustafa-Hatice Arslan çiftinin 3 çocuğundan ikiz kızları Betül ve Aytül, 2015 yılında birlikte başladıkları Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden yine birlikte mezun oldu. Bugüne kadar birbirlerinden hiç ayrılmayan ikizler, tıp fakültesi bölüm birinciliğini de aynı dereceyle paylaştı.
"BAŞARIMIZIN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAK"
Aytül Arslan, tıp fakültesini 2015 yılında ikiz kardeşiyle birlikte kazandığını söyledi. İkiz kardeşiyle birlikte fakülte birinciliğini paylaşarak mezun olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Arslan, "6 sene boyunca birlikte okumak, birbirimize destek olmak bu başarımızın en büyük nedenlerinden biridir" dedi.
Tıp fakültesinden mezun olan ikizler, bölüm birinciliğini paylaştı | Video
"AYNI ŞEHİRDE ÇALIŞMAK EN BÜYÜK HAYALLERİMİZDEN BİRİSİ"
Göz hastalıkları alanında uzmanlık yapmak istediğini ifade eden Aytül Arslan, "İkizimle aynı şehirde çalışmak en büyük hayallerimizden birisidir. Farklı hastaneler olabilir ama aynı ilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
TEK YUMURTA İKİZLERİ BİREBİR AYNIDIR
Tek yumurta ikizlerinin genetik benzerliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vefik Arıca, "Tek yumurta ikizlerinin cinsiyeti her zaman aynıdır ancak çift yumurta ikizlerinin cinsiyeti farklı olabilir. Tek yumurta ikizlerinde bir zigot varken çift yumurta ikizlerinde iki zigot meydana gelir. Tek yumurta ikizlerinde genetik ve fenotik aynıdır. Genotik gen yapılarıdır, fenotik ise dış görünümdür. Tek yumurta ikizleri birbirinin aynısıdır. Tek yumurta ikizlerinin inanılmaz benzerliğinin altında yatan temel faktör döllenen tek bir yumurtanın ikiye ayrılarak benzer kalıtımsal özellikleri taşımasıdır." dedi.
TEK YUMURTA İKİZLERİNİN AYNI ZEKA SEVİYESİNE SAHİP OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK
"Tek yumurta ikizi olmalarına rağmen kardeşlerin birbirine benzememesinin nedeni; doğum sonrası beslenme, egzersiz gibi dış faktörlerdir." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, tek yumurta ikizlerinin mental motor gelişimlerini değerlendirerek şöyle konuştu; "Tek yumurta ikizleri %95 aynı olmasına rağmen parmak izleri farklıdır. Tek yumurta ikizlerinin aynı zeka yapısına sahip olma ihtimali %85'ken çift yumurta ikizlerinin aynı zeka yapısına sahip olma ihtimali %60 civarındadır. Tek yumurta ikizlerinde ortaya çıkabilecek %15'lik farkın sebebi doğum sonrası çevresel etmenlerdir. İkiz doğumların %75'i çift yumurta ikiziyken %25'i tek yumurta ikizidir. Yani her dört ikiz gebelikten biri tek yumurta ikizidir. Bu nedenle nadir olması açısından önemlidir."