Tıp dünyasında şaşkın yarattı: Kanserin çaresini genlerinde taşıyan kadın! “12 farklı tümörden sağ çıktı”

Şu an 40'lı yaşlarında olan hasta, ilk tümörü daha bebekken ortaya çıkmıştı. Hayatı boyunca ise; birkaç yılda bir beşinin kötü huylu olduğu tespit edilen yeni tümörler teşhisi aldı. Bilim insanları, her birinin farklı bir tümör olduğunu belirtirken, aynı zamanda her bir tümörün de vücudun farklı bölümlerini etkilediğini dile getidi.

Şimdilerde, İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'ndeki bir ekib, hastanın incelenmesinin, bilimsel bir atılım olabileceğini ve kanser tedavisinin en önemli aşaması olan "erken teşhisin" önünü açabileceğini belirtiyor.