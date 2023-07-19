Tiroid hastalıklarının doğal ilacı! Haftada bir kez tüketenlerin tiroid değerleri iyileşiyor

Tiroid hastalığı, tiroid bezinin normal çalışmasını etkileyen çeşitli rahatsızlıkları ifade eder. Tiroid, boyunda yer alan kelebek şeklinde bir bezdir ve vücutta önemli hormonlar olan triiodotironin (T3) ve tiroksin (T4) üretir. Bu hormonlar metabolizma, enerji düzenlemesi, vücut sıcaklığı ve diğer hayati işlevler için gereklidir. Tiroidlerin düzenli çalışması için düzenli olarak tüketilmesi gereken besinler şöyle;

İYOT İÇEREN BESİNLER:

İyot, tiroid hormonlarının yapısında yer alır ve tiroid fonksiyonu için kritik öneme sahiptir. İyotlu tuz, deniz ürünleri ve süt ürünleri iyot kaynaklarıdır.