Tiroid hastalıklarının doğal ilacı! Haftada bir kez tüketenlerin tiroid değerleri iyileşiyor

Tiroid hastalığı, tiroid bezinin normal çalışmasını etkileyen çeşitli rahatsızlıkları ifade eder. Tiroid, boyunda yer alan kelebek şeklinde bir bezdir ve vücutta önemli hormonlar olan triiodotironin (T3) ve tiroksin (T4) üretir. Bu hormonlar metabolizma, enerji düzenlemesi, vücut sıcaklığı ve diğer hayati işlevler için gereklidir. Tiroidlerin düzenli çalışması için düzenli olarak tüketilmesi gereken besinler şöyle;
İYOT İÇEREN BESİNLER:
İyot, tiroid hormonlarının yapısında yer alır ve tiroid fonksiyonu için kritik öneme sahiptir. İyotlu tuz, deniz ürünleri ve süt ürünleri iyot kaynaklarıdır.
SELENYUM İÇEREN BESİNLER:
Selenyum, tiroid hormonlarının üretimine katkıda bulunan önemli bir mineraldir. Brezilya cevizi, yumurta, somon, istiridye, ceviz ve buğday gibi besinlerde bulunur.
ÇİNKO İÇEREN BESİNLER:
Çinko, tiroid hormonları için gerekli olan bir diğer mineraldir. Kırmızı et, deniz ürünleri, kabak çekirdeği, badem ve fasulye çinko açısından zengin kaynaklardır.
OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ:
Omega-3 yağ asitleri, anti-enflamatuar etkilere sahiptir ve tiroid sağlığını destekleyebilir. Somon, sardalya, keten tohumu ve chia tohumu gibi besinler omega-3 bakımından zengindir.
SEBZELER:
Brokoli, lahana, ıspanak gibi çiğ sebzelerde doğal olarak bulunan glukozinolatlar tiroid fonksiyonunu destekleyebilir.
MEYVELER:
Antioksidan açısından zengin meyveler, tiroid sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Özellikle yaban mersini, çilek, böğürtlen gibi koyu renkli meyveler tercih edilebilir.