Toroslardan gelen şifacı! Vücudu resetleyip tüm hastalıklara karşı vücuda kalkan oluyor

Kronik hastalıklardan koruyan, vücudu yenileyerek adeta reset atan, doğal ilaç görevi gören alıç, damar sağlığını koruyor. Binbir derde deva olan alıç, kış hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyor. Alıç tükettiğinizde vücudunuzda meydana gelen değişimler şöyle;

KALBİ KORUYOR KAN DAMARLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Kan damarlarını güçlendiren alıç, içerisinde bulunan flavonoidler sayesinde kardiyovasküler sağlığı destekler. Yabani bir bitki olan alıç, bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinden dolayı vücut direncini artırmasıyla bilinir. Kalp çarpıntısı, kalp ritim bozuklukları ve enfeksiyonlara karşı yüksek koruyuculuk sağlar.

YÜKSEK TANSİYONU DÜZENLİYOR

Kan damarlarını gevşeterek, kanın damarlardan daha sağlıklı geçmesini sağlayan alıç, yüksek tansiyonu olanlar için adeta doğal ilaç görevi görüyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu; tansiyon hastalarının alıç tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışması gerekiyor.

HÜCRE HASARINI AZALTIYOR YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

Alıç, yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Bu antioksidanlar vücudu serbest radikallerden koruyor. Serbest radikaller, hücre duvarına zarar vermeye çalışan, miktarı arttıkça DNA'nın yapısını bozan, alzheimer, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa neden olan yapılardır. Alıç, serbest radikallerden koruduğu için aynı zamanda bu hastalıklara karşı da koruyuculuk sağlar.

KABIZLIK SORUNUNU BİTİRİYOR

Bol lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini düzenleyen alıç, mideyi de koruyor. İçerdiği enzimler bağırsak ve mide duvarını yeniliyor. Bu nedenle kabızlık şikayetine birebir fayda sağlıyor. Eğer sindirim zorluğu yaşıyorsanız, mide kramplarından şikayetçiyseniz ve geçmeyen kabızlık sorununuz varsa alıç meyvesinden faydalanabilirsiniz.

C VİTAMİNİNİN DOĞAL KAYNAĞIDIR

Kış aylarında vücudun ihtiyaç duyduğu C vitaminini karşılayan alıç meyvesi, bu özelliği sayesinde cilt bariyerini de koruyor. Cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. Vücutta enfeksiyon oluşmasını engelliyor, var olan enfeksiyonu ise bitiriyor.

ANKSİYETE VE UYKUSUZLUĞA ŞİFA OLUYOR

Duygu bozukluklarının sebep olduğu depresyon ve anksiyeteye karşı birebir fayda sağlayan alıç, aynı zamanda uyku problemlerine de iyi geliyor. Anksiyete ataklarına karşı, hızla etki eder.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Kolesterolü düşüren vücuttaki yağ dengesini koruyan alıç, kalp hastalığı riskini azaltıyor. Bu özelliği sayesinde kilo verme sürecinde katkı sağlıyor.

DİYABETLE MÜCADELE EDİYOR

Kan şekerini düzenleyen alıç meyvesi, tip 2 diyabeti önlüyor ve dengeliyor. Özellikle salatalarda tüketilen alıç sirkesi, yemek sonrası kan şekeri dalgalanmalarını önlüyor.

KARACİĞERDEKİ TOKSİNLERİ ATIYOR

Karaciğerdeki toksinlerin atılmasını sağlayan alıç, vücuttaki iltihaplanmayı da engelliyor.