Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Asla tüketmemeniz gerekiyor

OKSALAT İÇEREN YİYECEKLER:

Oksalat, böbrek taşlarının oluşumuna neden olan bir mineraldir. Yüksek oksalat içeren yiyecekler şunlar olabilir: ıspanak, pancar, lahana, koyu çikolata, çilek, fındık, kuru üzüm, patates, turp ve bazı çay türleri. Bu besinlerin aşırıya kaçmadan tüketilmesi sağlıklıyken, aşırı tüketilmesi zararlı olabilir.