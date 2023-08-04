Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Asla tüketmemeniz gerekiyor

OKSALAT İÇEREN YİYECEKLER:
Oksalat, böbrek taşlarının oluşumuna neden olan bir mineraldir. Yüksek oksalat içeren yiyecekler şunlar olabilir: ıspanak, pancar, lahana, koyu çikolata, çilek, fındık, kuru üzüm, patates, turp ve bazı çay türleri. Bu besinlerin aşırıya kaçmadan tüketilmesi sağlıklıyken, aşırı tüketilmesi zararlı olabilir.
TUZLU YİYECEKLER:
Fazla tuz alımı, vücutta kalsiyum atılımını artırabilir ve taş oluşumuna yol açabilir.
ŞEKERLİ İÇECEKLER:
Yüksek şeker içeren içeceklerin ve yiyeceklerin tüketimi, böbrek taşı riskini artırabilir. Bu tür içecekler idrar yollarında kristalleşmeye yol açabilir.
YÜKSEK C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ:
Aşırı miktarda C vitamini takviyesi, idrarda oksalat seviyelerini yükseltebilir ve böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilir.
AŞIRI PROTEİN TAKVİYELERİ:
Protein takviyeleri aşırı tüketildiğinde ürik asit seviyelerini artırabilir ve taş oluşumuna yol açabilir.
AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ:
Aşırı kafein alımı, idrar oluşumunu artırabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir.