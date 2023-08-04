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Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Asla tüketmemeniz gerekiyor

Böbrekler, vücudun süzgeci görevinde olan hayati organlardan biridir. Tüketilen besinler doğrudan böbrek sağlığını etkiler. Uzmanlar zaman zaman sağlıklı diye tüketilen ancak aşırıya kaçılan besinlerin böbrek taşına neden olabileceğini vurguladı. Buna göre, böbrek taşını engellemek için bazı besinlerin asla tüketilmemesi bazı besinlerinse aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerekiyor. Peki, böbrek taşına neden olan besinler hangileri?

Giriş Tarihi: 04.08.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 14:07
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Tükettiğiniz anda böbrek taşına neden oluyor! Asla tüketmemeniz gerekiyor

OKSALAT İÇEREN YİYECEKLER:

Oksalat, böbrek taşlarının oluşumuna neden olan bir mineraldir. Yüksek oksalat içeren yiyecekler şunlar olabilir: ıspanak, pancar, lahana, koyu çikolata, çilek, fındık, kuru üzüm, patates, turp ve bazı çay türleri. Bu besinlerin aşırıya kaçmadan tüketilmesi sağlıklıyken, aşırı tüketilmesi zararlı olabilir.

TUZLU YİYECEKLER:

Fazla tuz alımı, vücutta kalsiyum atılımını artırabilir ve taş oluşumuna yol açabilir.

ŞEKERLİ İÇECEKLER:

Yüksek şeker içeren içeceklerin ve yiyeceklerin tüketimi, böbrek taşı riskini artırabilir. Bu tür içecekler idrar yollarında kristalleşmeye yol açabilir.

YÜKSEK C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ:

Aşırı miktarda C vitamini takviyesi, idrarda oksalat seviyelerini yükseltebilir ve böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilir.

AŞIRI PROTEİN TAKVİYELERİ:

Protein takviyeleri aşırı tüketildiğinde ürik asit seviyelerini artırabilir ve taş oluşumuna yol açabilir.

AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ:

Aşırı kafein alımı, idrar oluşumunu artırabilir ve böbrek taşı riskini artırabilir.

AZ SU İÇMEK:

Yetersiz su içmek, idrarın yeterince seyrelmemesine ve böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

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