Tükettiğiniz andan itibaren kanserli hücreleri besliyor! Doktorların ’asla tüketmeyin’ dediği besin

Tüketildiği andan itibaren etki eden ve sık sık tüketilirse sağlığa zararlı olan besinler şöyle;
İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ:
Sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünleri yüksek miktarda katkı maddesi, tuz, nitrat ve nitrit içerir, bu da kanser riskini artırır.
FAST FOOD:
Fast food besinler genellikle yüksek yağ, tuz ve şeker içerir. Ayrıca bu yiyeceklerin bazıları işlenmiş ve trans yağlar içerebilir. Sık sık tüketildiğinde vücudun şeker ve tuz deposunu bozarak kansere davetiye çıkarabilir.
ŞEKERLİ İÇECEKLER:
Gazlı içecekler, meyve suları ve enerji içecekleri yüksek miktarda şeker içerir. Şekerli içeceklerin tüketimi obeziteye ve kanser riskine katkıda bulunabilir.
KIZARMIŞ YİYECEKLER:
Kızartma işlemi sırasında oluşan akrilamid adlı kimyasal madde kansere neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle kızarmış yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
YÜKSEK TUZ İÇEREN YİYECEKLER:
Yüksek tuz içeren besinler, mide kanseri riskini artırabilir. Hazır çorbalar, cipsler ve işlenmiş yiyecekler yüksek tuz içerebilir.
SOSLAR VE TATLANDIRICILAR:
Bazı soslar ve yapay tatlandırıcılar, kanserojen madde içerebilir veya kanseri tetikleyebilir.