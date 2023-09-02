Tükettiğiniz andan itibaren kanserli hücreleri besliyor! Doktorların ’asla tüketmeyin’ dediği besin

Tüketildiği andan itibaren etki eden ve sık sık tüketilirse sağlığa zararlı olan besinler şöyle;

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ:

Sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünleri yüksek miktarda katkı maddesi, tuz, nitrat ve nitrit içerir, bu da kanser riskini artırır.