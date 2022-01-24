Tüm doktorları şaşkınlığa uğrattı! Öyle bir sendromla dünyaya geldi ki...

Kuzey Hindistan'ın Uttar Pradesh'te yaşayan Lakshimi, dünyaya geldikten sonra oldukça farklı bir görünüme sahip olması nedeniyle halk arasında büyük bir korkuya yol açtı. Fakat kısa süre içerisinde "özel olarak" nitelendirilen çocuk, dikkate alınmaya başladı.

"GANESHA'NIN YENİDEN DÜNYAYA GELMİŞ HALİ OLDUĞUNA İNANIYORLAR"

Ailesinin dördüncü kız çocuğu olan Lakshimi, şekil bozukluğunu ortadan kaldırmak için geçirdiği ameliyat sonucunda ikinci bir burun ile yaşamaya devam etti. İlk başta çocukların, Lakshimi'yi görünüşünden korktukları bildirildi. Ancak ilerleyen dönemlerde insanlar, bir Hindu Tanrısı olan Ganesha'nın yeniden dünyaya gelmiş hali olduğuna dair bir inanç geliştirdi.

Bu nedenle yerel halk, kız çocuğuna, zenginlik ve refah tanrıçasının adı olan Lakshimi adını verdi. Bayramlarda çocuğa paralar ve hediyeler verirken, aynı zamanda insanlar kız çocuğunun hayır duasını almaya geliyor.