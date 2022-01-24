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Tüm doktorları şaşkınlığa uğrattı! Öyle bir sendromla dünyaya geldi ki...

Hindistan’da şu an 6 yaşında olan bir kız çocuğu, annesinin hamilelik sırasında yaşadığı sorunlar nedeniyle vücudunda bazı deformasyonlarla dünyaya gelmesi nedeniyle tüm dünyada ilgi topladı. Bu deformasyonlar için geçirdiği ameliyattan sonra iki burna sahip olarak yaşamaya başladı. Özellikle yerel halk tarafından “özel olarak” nitelendirilen kız çocuğu, oldukça ünlü hale geldi.

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Giriş Tarihi: 24.01.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 13:04
Tüm doktorları şaşkınlığa uğrattı! Öyle bir sendromla dünyaya geldi ki...

Kuzey Hindistan'ın Uttar Pradesh'te yaşayan Lakshimi, dünyaya geldikten sonra oldukça farklı bir görünüme sahip olması nedeniyle halk arasında büyük bir korkuya yol açtı. Fakat kısa süre içerisinde "özel olarak" nitelendirilen çocuk, dikkate alınmaya başladı.

"GANESHA'NIN YENİDEN DÜNYAYA GELMİŞ HALİ OLDUĞUNA İNANIYORLAR"

Ailesinin dördüncü kız çocuğu olan Lakshimi, şekil bozukluğunu ortadan kaldırmak için geçirdiği ameliyat sonucunda ikinci bir burun ile yaşamaya devam etti. İlk başta çocukların, Lakshimi'yi görünüşünden korktukları bildirildi. Ancak ilerleyen dönemlerde insanlar, bir Hindu Tanrısı olan Ganesha'nın yeniden dünyaya gelmiş hali olduğuna dair bir inanç geliştirdi.

Bu nedenle yerel halk, kız çocuğuna, zenginlik ve refah tanrıçasının adı olan Lakshimi adını verdi. Bayramlarda çocuğa paralar ve hediyeler verirken, aynı zamanda insanlar kız çocuğunun hayır duasını almaya geliyor.

"YENİ BİR AMELİYAT İÇİN BEKLENMELİ"

Doktorlar ise Lakshimi'nin ailesine, hangi kozmetik cerrahinin uygulanabileceğinden emin olabilmek için büyüyene kadar beklemelerini tavsiye etti. Ailesi ameliyat masraflarını karşılayamaması nedeniyle Lakshimi'nin daha normal bir yaşam sürebilmesi için mali yardım arıyor.

Fotoğraf Kaynak: Jam Press

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