Tüm dünya bu görüntüye ağladı! Ukraynalı babanın kızından ayrılırken yaşadığı o acı dolu anlar…

Minik kızın babasına verdiği mektup ve ayrılırken gözyaşlarına boğulduğu görüntüler, herkesi hüzne boğan anlar arasındaydı. Savaşta yaşanan çaresizlik, kaybetme korkusu ve ayrılık acısının her anını gözler önüne seren bu dakikalar, barışın ne denli değerli bir şey olduğunu bizlere yeniden hatırlattı.

Dün sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından yaşananlar, tüm Ukrayna halkını büyük endişeye sürükledi. Hem havadan hem de karadan askeri birliklerin başlattığı operasyon, tüm dünyanın endişeyle izlediği bir sürece dönüştü. Aynı zamanda Ukrayna'nın seferberlik ilan etmesi de savaşın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BABA VE KIZIN AĞLATAN O GÖRÜNTÜSÜ…

Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal kararının ardından tüm dünyadan tepkiler çekse de savaşın devamı, Ukrayna'nın yaşadığı büyük krizi artırıyor. NATO, ABD ve AB'nin bu işgale karşı çıksa da Putin'in savaşı daha fazla alevlendiren müdahalesi, sivillerin ve çocukların ölümünü de beraberinde getirdi.

Ailesiyle vedalaşan baba görüntüsü, tüm bu gündemin aslında gündelik yaşamda ne kadar büyük bir etki gösterdiğini herkesin görmesini sağladı. Ailesiyle vedalaşırken gözyaşlarına boğulan babanın kızına sarılarak otobüse bindirmesi, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenerek büyük bir ilgi topladı.

Bu görüntüler, Ukrayna halkının yaşadığı trajedinin, mecburi ayrılığın büyük bir vicdani sorumluluk olduğunu bizlere yeniden gösterdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ise yaptığı açıklamada "Binlerce insanın kanı Putin'in üzerinde" diyerek bu işgalin tüm halkın karşılaştığı ne denli büyük bir acı içerisinde olduğunu ortaya koydu.