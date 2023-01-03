Tüm dünyaya kendi ayaklarına serdi! Engeli hayatını inşa etmesinin önünde engel olmadı: Podyumlardan taşımacılığa

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU Engelli olmasına rağmen güzelliği ile herkesi büyüleyen Nuray Göncü, başarıdan başarıya koştu. Türkiye ve dünyadaki tüm engellilere örnek oldu. Onun azmini gören engeliler hayata küsmek yerine sımsıkı sarıldılar. Sporun hayatını değiştirdiğini de belirten Nuray, "Kazayı hep kaderim olarak gördüm. Hiçbir zaman küsmedim. Spora sıkı sıkı sarılarak kendimi daha mutlu hissettim. Engelliler milli takım basketbol ve badminton oyunculuğuna kadar yükseldim. Başta ABD ve İngiliz televizyonları ismimi ve hayatımı haber yaptı" dedi.

HAYATA DÖRT ELLE SARILDI Nuray göncü hayata hep dört elle sarıldı. Engelli olarak mankenliğini ara ara sürdürdü. Spor yaparken de tekerlekli sandalye ile podyumlardan kopmayan Göncü, çok sayıda klipte de oynadı. Engelli arkadaşına hayata tutunmaları konusunda bura da örnek oldu. Türkiye'deki engelli kadınların tamamı onun hayıtın örnek aldı.