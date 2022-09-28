Tüm dünyayı seyirci haline getirdi! Tarihi değiştiren kadınlar: Ümmiye Koçak

Ümmiye Koçak, ilkokulu bitirdikten sonra okula devam edemese de her daim yeni hikayelerin peşinde koşan ruhu için bu bir engel olmadı ve kitaplar her zaman onun rehberi oldu. İlk hikayesini 13 yaşında yazdığında edebiyata ve oyunlara olan tutkusunun ateşi çoktan yanmıştı.

Koçak, köy hayatını yaşayan kadınların nasıl zorluklara göğüs gerdiğini, tiyatro oyunları yazarak dünyaya göstermek için harekete geçti. İnsanlardan, "başımıza iş çıkarma" gibi tepkiler alsa da pes etmedi ve diğer kadınları da ikna ederek 2001 yılında "Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

Sonrasında ne mi oldu dersiniz? Bugüne kadar 17 tiyatro oyunu yazdı. Yaklaşık 30 bin kez sahneye çıktı, oyunlarını Türkiye'nin dört bir yanında 70 bine yakın kişi izledi. Ardından tarlalarda çalışarak kazandığı paraları biriktirdi ve kadına karşı şiddet sorununu ele alan "Yün Bebek" filmini yazdı ve yönetti. Bu film, Ümmiye Koçak'a New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazandırdı.

Bununla da yetinmedi ve 2017 yılında, Real Madridli dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oynadığı reklam filminin yönetmeni oldu.

Ümmiye Koçak, bu başarılarıyla hayallerinin peşinden gitmek için yaşam şartlarını engel kabul etmeyenlerin en büyük temsilcilerinden biri oldu.