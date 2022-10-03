Tüm tabuları yıkıyor! Tek bir bacağı 45 kilo olan model: "İnsanların vücut algılarını değiştirmek istiyorum"

Tenessee'de doğan Mahony Geter, sol bacağının yaklaşık 45 kg olmasına neden olan nadir bir hastalıkla dünyaya geldi. Lenfödem adı verilen bu durum, vücudun yumuşak dokusunda aşırı sıvı toplanması ve şişmesiyle ortaya çıkıyor. Geter'ın vücudunun sol tarafının etkilendiği bu durumdan en çok tek bir bacağı etkilenmişti.

Doğduktan hemen sonra bu teşhisi olan Mahony Geter, çeşitli sıvı boşaltma, fizyoterapi ve masajlarla bu durumla mücadele etmeye çalışıyor. Çocukluğu boyunca ise garipseyen bakışlar ve tepkiler nedeniyle zihinsel ve duygusal olarak kötü etkilendiği bir süreç yaşadı.