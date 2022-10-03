Tüm tabuları yıkıyor! Tek bir bacağı 45 kilo olan model: "İnsanların vücut algılarını değiştirmek istiyorum"

Tenessee'de doğan Mahony Geter, sol bacağının yaklaşık 45 kg olmasına neden olan nadir bir hastalıkla dünyaya geldi. Lenfödem adı verilen bu durum, vücudun yumuşak dokusunda aşırı sıvı toplanması ve şişmesiyle ortaya çıkıyor. Geter'ın vücudunun sol tarafının etkilendiği bu durumdan en çok tek bir bacağı etkilenmişti.
Doğduktan hemen sonra bu teşhisi olan Mahony Geter, çeşitli sıvı boşaltma, fizyoterapi ve masajlarla bu durumla mücadele etmeye çalışıyor. Çocukluğu boyunca ise garipseyen bakışlar ve tepkiler nedeniyle zihinsel ve duygusal olarak kötü etkilendiği bir süreç yaşadı.
"ÇOCUKLUĞUM BOYUNCA ÇİRKİN, UCUBE HİSSETTİRİLDİM"
Çocukluğu boyunca hep "ucube, çirkin" gibi hissettirilmesi nedeniyle ağladığını anlatan Geter, birçok doktor tarafından ameliyat edilmesine dair tedaviler uygulansa da sonuç alınamadı.
Geter'in hayatı 2017 yılında bir mağazada çalışırken, bir fotoğrafçı tarafından keşfedilmesiyle tamamen değiştir. Başlangıçta inanmasa da kendisinin fotoğraflarını çekmesine izin vermişti. Bu kararı ise kendisine bambaşka bir kariyer sundu. Bu çekimin ardından 10 milyondan fazla görüntülenen bir YouTube videosunda yerini aldı. Instagram ve diğer sosyal medya platformlardaki varlığı da görünür hale geldi. Birçok insandan destekleyici mesajlar aldığını söyleyen Geter, oldukça önemli sonuçlarla karşılaşmıştı.
"DİĞER İNSANLARA MODEL OLMAK İSTİYORUM"
Geter, oldukça zorlu bir yolculuğu olmasına rağmen, kendini kabul etmeyi öğrendiğini ve bu tavrı ile başkalarının da hayatını değiştirmeyi hedeflediğini söylüyor. Böylece çevredeki "vücudu ile barışık olmayan" birçok insan için yeni bir hayat sunmanın yollarını gösteriyor.