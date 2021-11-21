Tüm yemek takımınız ilk günkü parlaklığında! Sütte bu şekilde bekletirseniz...

Genellikle, Bone China sararır ve porselen zamanla lekeler geliştirir. Bu tabaklar hassas olduğundan, onları sert bir şekilde ovalamanın veya sert temizlik kimyasallarına maruz bırakmanın bir anlamı yoktur. Aşağıda verilen ipuçları, bulaşıkları güvenli bir şekilde temizlemek için evde kolayca yapılabilir.
Kabartma tozu
Kabartma tozu, mutfaklarımızda kolaylıkla bulunabilen bir malzemedir. Kabartma tozu sadece yemek pişirmede yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bulaşıkları temizlemede de örnek bir iş yapabilir. Sadece 2 yemek kaşığı karbonatı 2 yemek kaşığı su ile karıştırarak macun haline getirin. Bu macunla bulaşıklarınızı ovalayın ve 30 dakika bekletin. Bu, kabartma tozunun tabaklardaki her türlü lekeyi çıkarmasını sağlayacaktır. Son olarak, bulaşık deterjanı ile yıkayın ve temiz bir bezle silin.
Sütte ıslatma tekniği
Bulaşıklarınızı kolayca sığdırabileceğiniz büyük bir tencere alın ve içine ılık süt dökün. Sütün sıcak kaynamadığından emin olun. Şimdi tabakları sütün içine batırın, tamamen içine daldırıldığından emin olun ve gece boyunca bırakın. Ertesi gün, sadece bulaşıkları çıkarın, hafif bulaşık deterjanı ile yıkayın ve temiz bir havluyla silin. Süt, tabaklarınızı, bardaklarınızı pırıl pırıl yapan harika bir doğal temizleyicidir.
Sirke çözeltisi
Sirke temizleme yeteneği ile bilinir ve inatçı lekeleri anında yok edebilir. Sirkeyi daha da iyi bir şekilde işlemek için tuzla karıştırın. Bir kaseye 1 su bardağı ılık su, 4 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı ekleyin ve iyice karıştırın. Şimdi bu çözeltiye pamuklu bir bez batırın. Temizleyeceğiniz bulaşıkların solüsyonla iyice kaplandığından emin olmak için bu bezle silin. Onları bir saatliğine bir kenara koyun. Şimdi bulaşık deterjanı ile bulaşıkları nazikçe ovalayın, ılık suyla yıkayın ve farkı gözle görülür şekilde göreceksiniz.
Limon
Limon doğası gereği asidiktir ve lekelerden anında kurtulmanızı sağlar. Hassas bir tabak takımınız varsa ve onları temiz tutmak için sert bir yöntem denemek istemiyorsanız, bu yöntemi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Büyük bir tencereye 2 su bardağı sıcak suyu (su sıcak olmalı ama kaynamamalı) dökün ve üzerine 2-3 limonun suyunu ekleyin. Şimdi bulaşıklarınızı bu solüsyona batırın ve 20-30 dakika bekletin. Suda beklettikten sonra bulaşıkları limon kabuklarıyla nazikçe ovalayın ve son olarak ılık suyla yıkayın. Temiz bir havluyla silerek, bulaşıklarınız yeni gibi olacaktır.