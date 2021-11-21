Tüm yemek takımınız ilk günkü parlaklığında! Sütte bu şekilde bekletirseniz...

Genellikle, Bone China sararır ve porselen zamanla lekeler geliştirir. Bu tabaklar hassas olduğundan, onları sert bir şekilde ovalamanın veya sert temizlik kimyasallarına maruz bırakmanın bir anlamı yoktur. Aşağıda verilen ipuçları, bulaşıkları güvenli bir şekilde temizlemek için evde kolayca yapılabilir.

Kabartma tozu

Kabartma tozu, mutfaklarımızda kolaylıkla bulunabilen bir malzemedir. Kabartma tozu sadece yemek pişirmede yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bulaşıkları temizlemede de örnek bir iş yapabilir. Sadece 2 yemek kaşığı karbonatı 2 yemek kaşığı su ile karıştırarak macun haline getirin. Bu macunla bulaşıklarınızı ovalayın ve 30 dakika bekletin. Bu, kabartma tozunun tabaklardaki her türlü lekeyi çıkarmasını sağlayacaktır. Son olarak, bulaşık deterjanı ile yıkayın ve temiz bir bezle silin.

Sütte ıslatma tekniği

Bulaşıklarınızı kolayca sığdırabileceğiniz büyük bir tencere alın ve içine ılık süt dökün. Sütün sıcak kaynamadığından emin olun. Şimdi tabakları sütün içine batırın, tamamen içine daldırıldığından emin olun ve gece boyunca bırakın. Ertesi gün, sadece bulaşıkları çıkarın, hafif bulaşık deterjanı ile yıkayın ve temiz bir havluyla silin. Süt, tabaklarınızı, bardaklarınızı pırıl pırıl yapan harika bir doğal temizleyicidir.