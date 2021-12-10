Tüp bebek tedavisinde beslenmeye dikkat!

Tedaviye başlayacak çiftlerin en az 3 ay öncesinde ideal kiloya ulaşmalarını, uygun beslenme planını takip etmelerini ve gerekli vitamin mineral eksikliklerini gidermelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, çiftlere tüp bebek tedavisi süresince beslenmelerinde dikkat etmeleri gerekenleri şu şekilde öneriyor;

1. Tedavide su tüketimi önemlidir. Günde 8-10 bardak temiz su tüketmeye dikkat ediniz. Ayrıca, plastik şişeden su içmeyiniz. Çünkü plastik şişelerin içerisindeki bazı kimyasallar vücutta östrojeni taklit ederek hormon dengesizliğine neden olmaktadır.

2. Sağlıklı yumurta ve spermler için, antioksidanlarca zengin sebze ve meyveleri mevsiminde, taze olarak tüketiniz.

3. Protein bu dönemde beslenmenin önemli bir parçasıdır. Daha iyi bir tedavi süreci için, bazı hayvansal protein kaynaklarını (et, balık ve yumurta gibi), bitkisel protein kaynaklarıyla (fasulye, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi) değiştiriniz.

4. Kırmızı eti içerdiği doymuş ve trans yağ asitlerinden dolayı bu süreçte çok fazla tercih etmeyiniz. Tüketiminin haftada 1-2 günü geçmemesine dikkat ediniz.

5. Balık haftada en az 2-3 kez tüketilmelidir. Dipte yaşayan balıklar civa, ağır metal ve toksik maddeler açısından riskli olduğu için bu süreçte uzak durulmalıdır. Denizlerde yüzeyde yaşayan hamsi, istavrit, uskumru, palamut gibi balıkları tercih edebilirsiniz.

6. Doğru karbonhidrat ile beslenmelisiniz. Rafine karbonhidratlar (şekerli yiyecekler, hamur işleri, meyve suları, beyaz ekmek, beyaz makarna, beyaz pirinç) yerine kompleks karbonhidratları (sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar) tüketebilirsiniz.

7. Süt ve süt ürünlerinin pastörize edilmiş ve tam yağlı olanını tercih edebilirsiniz. Süt ürünlerine hassas bir sindirim sistemine sahipseniz tüketiminden kaçınmalı veya laktozsuz ürünleri tercih etmelisiniz.

8. Tam tahıllı besinler lif, önemli vitaminler ve bağışıklık sistemi güçlendirici besin öğelerinden zengindir. Bu nedenle rafine tahıllardan uzak durup lif içeriği yüksek olan tam tahıllı ekmekler, makarna, kinoa, karabuğday veya kepekli pirinç, kurubaklagil gibi tahılları tercih etmelisiniz. Kurubaklagilleri haftada en az 2 gün tüketiniz.

9. Kafein tüketimine dikkat ediniz. Günde 200mg'dan fazla tüketmemelisiniz.

10. Sigara ve dumanından kesinlikle uzak durunuz.

11. Alkollü içecekler kesinlikle tüketmeyiniz.

12. Soya bazlı gıdaların östrojenik özelliklerinden dolayı hormonal dengeyi olumsuz etkileyebilir, tüketimine dikkat etmelisiniz.

13. Adaçayı, meyan kökü, biberiye, ekinezya, rezene, papatya gibi bitki çaylarının tüketimine dikkat edilmeli, genel olarak bitkisel ürün veya bitki çaylarını doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

14. Günlük yaşantınızda, mümkün olduğunca doğal bitkilerden yapılmış kozmetik (makyaj malzemeleri, deodorantlar, şampuan vb.) çamaşır yıkama deterjanları kullanmaya dikkat ediniz.

Sağlıklı bir beslenme düzeninin oluşturulması vücudun daha fazla yeni sağlıklı hücre üretmesini teşvik eder. Bu nedenle gebelik planlayan çiftlerin en az 3 ay önceden yaşam tarzlarını öneriler doğrultusunda değiştirmesi faydalı olacaktır.