Tüp bebek tedavisinde yeni yöntem başarı şansını artırıyor!

Doç. Dr. Sinan Özkavukcu, dünya genelinde birkaç ülkede kullanıldığını söyleyen yeni yöntemin transfer edilebilir embriyo sayısını artırmaya yardımcı olurken düşük riskini de azalttığını dile getirdi. Doç .Dr. Özkavukcu, "Yeni yöntem, teknolojinin sınırlarını aşarak klasik analiz yöntemleriyle tespit edilemeyen birçok anomaliyi de görünür hale getirmektedir" dedi.

"SAĞLIKLI EMBRİYONUN SEÇİLMESİ İLE TRANSFER BAŞINA GEBELİK ORANLARI ARTAR"

Doç. Dr. Özkavukcu,"'Hedefe yönelik yeni nesil dizilim' olarak adlandırılan Smart PGT-A Plus embriyoların kromozom analizini daha detaylı ve yüksek kesinlikte gerçekleştiren yeni bir genetik testtir. Klasik PGT-A yönteminde embriyolardan biyopsi işlemi ile örnek hücreler alınır ve kromozomların sayısı, yapısal özellikleri, kısacası embriyoların genetik açıdan sağlıklı olup olmadıkları detaylı şekilde değerlendirilir. Analiz sonrası transfer için en uygun olan embriyolar tespit edilir. Sağlıklı embriyonun seçilmesi ile transfer başına gebelik oranları artar. Yeni yöntemde ise teknik olarak tespit edilemeyen, 'ploidi' adı verdiğimiz kromozom setindeki misli sayı artışlarını da bizlere gösterebilmektedir. Bunun yanında klasik PGT-A sonuçlarının yorumlanmasına derin öğrenme ve makine öğrenmesi gibi ileri bilgisayar teknolojilerini katarak sağlıklı embriyoların seçilmesinde yüksek kesinlik sağlamakta ve tüp bebek başarı şansını artırmaktadır. Böylece birçok anomali bu yeni teknolojinin kullanımıyla bizlere görünür hale gelmektedir" diye konuştu.

"YANLIŞ TEŞHİS RİSKİ AZALIYOR"

Doç. Dr. Özkavukcu, "Kişiye özel yaklaşımın büyük önem taşıdığı tüp bebek tedavilerinde uygulanan testler pozitif gebelik sonucuna ulaşmayı hızlandırmaktadır. Yüksek doğruluk sunan bu yöntemin tekrarlayan tutunma başarısızlığı yaşayan çiftlerin tedavisinde, kromozom anomalili çocuk veya üzüm gebeliğe bağlı düşük öyküsü olan hasta gruplarında, üreme hücrelerinde genetik anormallik tespit edilmiş hastalarda uygulanması fayda sağlayacaktır. Yöntemin sunduğu kalite kontrolü sayesinde yanlış teşhis riski azalır. Embriyo biyopsisi sırasında anne adayından gelen DNA parçacıklarının işlem sırasında tespit edilmesi ve uzaklaştırılması mümkün olmaz. Her hasta farklı klinik özelliklere sahiptir, bu nedenle tedaviye başlamadan önce yapılacak detaylı değerlendirme uygulanacak olan tedavi şekli açısından büyük önem taşımaktadır. Unutmamak gerekir ki etkili sonuçları hızla almak tüp bebek tedavilerinin temel amaçlarından biridir. Çocuk sahibi olma özlemiyle bizlere başvuran hastalarımıza bilimsel yöntemler ışığında tedavi seçeneği sunulması gebelik başarısına ulaşma süresini kısaltarak onların bebeklerini bir an önce kucaklarına almalarını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.