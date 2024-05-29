Türk bilim insanları öyle bir şey keşfetti ki! Mikroplastikte tehlike boyutu büyüyor...

Demirelli, şunları kaydetti:

"Son yıllarda mikroplastik üzerine çıkan yayınlar özellikle kanda mikroplastiğin gösterilmesinden sonra kanın beslediği dokularda da mikroplastik var mı diye aklımıza bir fikir geldi. Bu fikir üzerine prostat dokusunda mikroplastik araştırdık. Tüm hastalarımız BPH dediğimiz iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle TUR-P yani kapalı yöntemle prostat ameliyatı yapılan hastalardı. Bu hastaların 7'si şehirde, 5'i de kırsalda yaşıyordu."

Mikroplastik etkeni olarak pek çok faktörün mevcut olduğunu söyleyen Demirelli, "Diş fırçalama, diş dolgusu, plastik şişe, plastik kaplı yiyecekler, bunların hepsi mikroplastik ihtivası açısından önemli. Bu gibi ürünleri kullanan kişilerde daha fazla mikroplastik saptanıyor. Burada bizim çalışmamızın önemli iki yönü şudur; birincisi, bütün hastalar pet şişe ile su tüketmesine rağmen, pet şişelerin ihtiva ettiği plastik türünü hiçbir hastada saptamadık, ikincisi ise kırsalda yaşayan hastaların daha az mikroplastik oranına sahip olduklarını gösterdik." diye konuştu.