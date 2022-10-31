Türkiye'nin rahim nakliyle dünyaya gelen ikinci bebeği yakında taburcu edilecek

Kullandıkları tekniğin birçok ülkede uygulanarak rahim nakillerinin yapıldığını ifade eden Özkan, tıp dünyasında çığır açan bu ameliyattan yaklaşık 10 yıl sonra Türkiye'nin ikinci naklini Antalya'da yaşayan Havva Erdem'e yaptıklarını dile getirdi. Erdem'in nakilden 14 ay sonra hamileliğinin 29. haftasında bir kız bebek dünyaya getirdiğini kaydeden Özkan, bu haftalarda gerçekleşen doğumlarda beklenen komplikasyonların Erdem'in bebeğinde görülmediğini söyledi. Özkan, 28 Eylül'de doğan bebeğin kuvözde tutulmaya devam edildiğini belirterek, "Oksijene ihtiyaç duymadı, makineye bağlanmadı, kendi nefesini alıp verebiliyor. Anne sütüyle besleniyor. Havva Erdem bebeğini ilk kez kucağına aldı. Rahmi olmadığı için anne olması imkansız olan insanların mutluluğu, gözlerindeki ışıltı bizi motive ediyor." dedi.

"HIZLA KİLO ALMAYA BAŞLADI"

Bebeğin beklendiği gibi 10 gün kilo kaybettiğini, ardından da hızla kilo almaya başladığını ifade eden Özkan, "Bebeğin 2 hafta sonra taburcu olmasını bekliyoruz. Bebek 2 kilo 177 grama ulaştı. Umuyorum Havva'nın kucağında bebek Türkiye ile tanışır ve güzel bir ömrü olur." diye konuştu. Bu tür ameliyatların Türkiye'nin geldiği tıp düzeyini göstermesi açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Özkan, dünyaya önderlik edilen bu tarz ameliyatlarla sağlık turizminin gelişeceğini vurguladı.

8,5 SAAT SÜREN OPERASYONLA KADAVRADAN RAHİM NAKLEDİLMİŞTİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 27 Temmuz 2021'de Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletmişti.

Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci kişi olan Erdem, ameliyattan 14 ay geçtikten sonra 28 Eylül'de bebeğini doğurmuştu. Bebek, 29 haftalıkken 1720 gram ağırlığında dünyaya gelmişti.