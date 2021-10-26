TURKOVAC aşısı faz-3 çalışmaları için gönüllüleri bekliyor

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerinde şu anda TURKOVAC'la alakalı iki farklı faz-3 çalışması yürüttüklerini söyledi.

Faz-3 çalışmalarına devam edilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanıyor. Bu kapsamda daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış bir gönüllüye 3. doz hatırlatma uygulaması olarak TURKOVAC yapıldı.

Bunlardan birincisinin hiç aşı olmamış, Kovid-19 geçirmemiş kişilere, diğerinin ise 2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilere uygulandığını belirten Toker, gönüllülerin e-nabız ya da sabit hatlardan kendilerine ulaşabileceklerini kaydetti.

18-60 yaş aralığında ve ek hastalığı olmayan sağlıklı gönüllüleri kabul ettiklerine işaret eden Toker, şunları söyledi:

"Bu dönemde TURKOVAC için faz-3 çalışmaları ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa bu da belli bir sayıda gönüllüde denenmesi anlamına geliyor. O zaman seri üretime geçmesi, Türkiye'de daha yaygın kullanılması, acil kullanım onayının bir an evvel alınması anlamına geliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan isteğimiz de bu şekilde. Ne kadar çok gönüllü sayımızı hızlı bir şekilde tamamlarsak aşıyı seri üretip kullanıma geçirebileceğiz."

Kayseri'de Kovid-19 salgınındaki son duruma da değinen Toker, "Bu dönemde, yaz ayından sonraki aşılamaların bir miktar artması ile vaka sayılarımız daha ılımlı seyrediyor ama maalesef hala yüksek. Sayılarda yatış ve aşısız vatandaşlarımızda ciddi yoğun bakım takibi ve vefatlar söz konusu. Kişilerin mutlaka aşılanması gerekiyor." diye konuştu.