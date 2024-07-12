Tuvaletten 127 kat daha kirli! Meğer hastalıklar buradan başlıyormuş...

Günlük hayatta sık sık temizlediğimiz alanlar bulunuyor. Bunların başını ise tuvalet ve banyo çekiyor. İşte bu alanları düzenli temizleyerek bakteri ve mikrop birikimini ortadan kaldırıyoruz. Peki ya durum tam olarak böyle değilse? Elbette tuvalet ve banyonun her zaman temiz olması gerekiyor ancak öyle alanlar var ki her gün temizlediğimiz tuvaletlerden bile daha fazla bakteri içeriyor.
Cep telefonları, ofis telefonları veya paylaşımlı telefonlar… Hiç fark etmeksizin telefonların hemen hepsi neredeyse en pis noktalardan biri. Uzmanlara göre; her santim başına 25.167 farklı bakteri barındırabiliyor. Üstelik bu rakam bir klozet kapağından 127 kat daha fazla!
Temizlik uzmanları, bu nedenle temizlik yaparken telefonunuzu da gözden geçirmeniz gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlar, telefonlar ve kulaklıkların en sık kullandığımız şey olduğunu bu nedenle farkında olmadan birçok bakterinin biriktiği adeta bir "yuvaya" dönüştüğü konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.
Bu cihazları temizlemek için mutlaka günlük olarak dezenfektan mendil kullanılması gerektiği konusunun altını çiziyorlar. Temizlik uzmanları, sadece telefon ve kulakların değil aynı zamanda klavyelerin ve farelerin de en yoğun bakteri yuvalarından biri olduğunu belirttiler.
Bilgisayar ekipmanları gibi en çok dokunulan öğeler, çok fazla mikrop barındırabilir. Uzmanlar, yaklaşık 2.5 cm'de 1.676 bakteri, şu anda bilgisayar farenizde ise 16.760'a kadar bakteri olacabileceini belirttiler. Hastalık riskini en aza indirmeye yardımcı olmak için her günün sonunda onları dezenfektan mendillerle veya hafif temizleme solüsyonu sıkılmış bir bezle silin.
KESME TAHTALARI
Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ortalama bir kesme tahtasında klozet oturağından 200 daha fazla dışkı bakterisi bulunduğunu ve bunun çoğunlukla içinde hazırladığınız çiğ etten kaynaklandığını buldu. Bu nedenle kesme tahtalarını düzenli olarak temizlemek, aynı zamanda olası sağlık sorunlarını engellemek için de büyük önem taşır.
EVCİL HAYVANLARINIZIN MAMA KASELERİ
Köpeğiniz ve kediniz bir klozet kapağını yalayarak başına yaklaşık 296 bakteriye maruz kalabilir, ancak kendi kasesinden yemek yediğinde 2.000'den fazla bakteriyle karşılaşabilir. Evcil hayvanlarınızda olası kronik ve akut rahatsızlıkları engellemek için mama kaselerinin her gün değiştirdiğinizden emin olmanız gerekir.
TUTAMAÇLAR VE DÜĞMELER
Halka açık alanlardaki musluk kolları, kapı kolları, ışık anahtarları ve asansör düğmeleri de klozetlerden daha fazla mikrop barındırıyor olabilir. Bu noktalara bir peçeteyle veya dezenfektan mendillerle dokunmak, olası bir bakteri istilasından kendinizi korumanızı sağlayabilir.
MUTFAK SÜNGERİ
Bir mutfak süngerinde cm2 başına ortalama 45 milyar mikrop bulunur ve bunların en büyüğü E.coli'dir, dolayısıyla bulaşıklarınızı yıkadığınızı düşünürken daha fazla bakteriye maruz bırakıyor olabilirsiniz. Bu nedenle süngerleri düzenli olarak değiştirmekte büyük fayda bulunuyor.
UZAKTAN KUMANDALAR
Televizyonunuzun karşısında basitçe keyif yapmak isterken de bakterilere maruz kalıyor olabilirsiniz. Televizyon, klima veya basit herhangi bir cihazın kumandası çok daha fazla bakteri barındırıyor. Bu nedenle düzenli olarak bu cihazları da dezenfektan mendillerle temizleyebilirsiniz.
OFİS MASASI
Ortalama bir çalışma masası, ortalama olarak klozet kapağından 400 kat daha kirli olabilir. Özellikle ofis masanızda yemek yeme alışkanlığınız varsa sonrasında ellerinizi düzenli olarak yıkamadığınızda çok daha fazla risk barındırıyor.
YENİDEN KULLANILABİLİR ALIŞVERİŞ ÇANTALARI
Yeniden kullanılabilir alışveriş çantaları, çevreyi korumak için en önemli çözüm yöntemlerinden biri. Fakat doğru kullanılmadığında adeta bir bakteri yuvasına dönüşüyorlar. Bu çantalarda taşıdığınız et ve diğer çiğ gıda maddeleri, içinde zararlı bakteriler bırakma eğilimindedir. Yaygın olarak bulunan bakteriler arasında E.coli ve diğer mide gribi virüsleri bulunur.