Tuvaletten 127 kat daha kirli! Meğer hastalıklar buradan başlıyormuş...

UZAKTAN KUMANDALAR

Televizyonunuzun karşısında basitçe keyif yapmak isterken de bakterilere maruz kalıyor olabilirsiniz. Televizyon, klima veya basit herhangi bir cihazın kumandası çok daha fazla bakteri barındırıyor. Bu nedenle düzenli olarak bu cihazları da dezenfektan mendillerle temizleyebilirsiniz.

OFİS MASASI

Ortalama bir çalışma masası, ortalama olarak klozet kapağından 400 kat daha kirli olabilir. Özellikle ofis masanızda yemek yeme alışkanlığınız varsa sonrasında ellerinizi düzenli olarak yıkamadığınızda çok daha fazla risk barındırıyor.