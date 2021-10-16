Uludağ'da sonbahar güzelliği

Roma İmparatorluğu döneminde manastırlarla dolu olduğu için "Keşiş Dağı" olarak bilinen Uludağ, bu yönüyle turistlerin ilgisini çekiyor. Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor. 1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, çok farklı türdeki ağaçları barındırıyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler ise yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.

"BAKACAK" TEPESİDEN SONBAHARLA BURSA MANZARASI

Uludağ'a gelenlerin ilk uğrak noktalarından biri de seyir tepesi "Bakacak" bölgesi oluyor. Bursa'yı yaklaşık 2 bin metreden gören tepede, sonbaharın renkleriyle şehrin görüntüsü de eşsiz manzaralar sunuyor.