Uyku bozukluğu hastalıklara davetiye çıkarıyor

Doç. Dr. Köksal, özellikle beyin gelişimi ve büyümenin en hızlı olduğu dönem olan bebeklik ve çocuklukta uyku, diğer dönemlere göre daha çok önemli olduğunu belirtti. Uyku bozukluklarının yol sorunları anlatan Doç. Dr. Köksal, " öğrenme, dikkat ve hafıza sorunlarına, sinirliliğe, gündüz uykululuğuna hatta özellikle uzun süren uyku bozukluklarında ruhsal hastalıklara yol açabilir. Çocuklarda en sık görülen uyku bozuklukları uykuya dalamama, uyurgezerlik, diş sıkma ve uyku saatinin kaymasıdır. Yorgunluk ise bebeğinizin gece daha sık kalkmasına ve az uyumasına yol açar" dedi. Bu bozukluklar bazen kendiliğinden ya da ebeveynlerin doğru ve tutarlı davranışları sayesinde düzelirken bazen de uzun aylar, hatta yıllar boyunca devam edebilir. Bu ebeveynler özellikle de anneler için oldukça zor bir durumdur. İşte bu aşamada devreye uyku eğitimi kavramı girmektedir" diye konuştu.

PANDEMİ UYKU BOZUKLUĞUNU TETİKLEDİ

Koronavirüs pandemisinin uyku bozukluğunu tetiklediğini söyleyen Köksal "Bebeklerin sosyal çevreden uzak olması, arkadaş ve kreş çevresinden uzak kalması, çocuklarda ise gece geç saatlere kadar telefon ya da bilgisayarda oyun oynama sonrası uyuma ve öğleden sonra uyanma, derslerden soğuma, sinirlilik, aile içinde sorunlar yaşanması sık görülmeye başladı. Dinlendirici olan gece uykusudur. Bu olmadığında sinirlilik, depresyon, kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği gibi sorunlar daha çok görülür" dedi.

BEBEKLERİN UYKU KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ

Uyku kalitesinin önemine değinen Doç. Dr. Köksal şunları söyledi:

"Bebeklerin uyku kalitesinin ilerleyen dönemde ortaya çıkan öfke krizi, yaramazlık, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite gibi durumlara etkisi üzerine birçok araştırma yapıldı. Tel Aviv Üniversitesinde yapılan ve sonuç olarak; bir yaşındayken uykusu bölünen çocukların 3-4 yaş evrelerinde konsantrasyon problemi ve davranışsal problemler yaşadıklarını saptayan araştırmadır. Uyku eksikliği obezite sorunlarına, vücutta yiyeceklerin metabolize edilmesinde etkili olarak şeker hastalığına sebep olabilir. Bağışıklık sistemini de önemli ölçüde etkiler."